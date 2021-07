The Show d’Alan Moore obtient une sortie en salles une nuit seulement et une nouvelle bande-annonce américaine ⋆ .

Ayant acquis les droits de distribution aux États-Unis, Shout! Factory a publié une nouvelle bande-annonce pour Le spectacle, le prochain long métrage fantastique du réalisateur Mitch Jenkins et du célèbre créateur de bandes dessinées Alan Moore (Veilleurs, De l’enfer, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires); regardez-le ici…

Un homme effrayant et concentré de nombreux talents, passeports et identités arrive au cœur brisé de l’Angleterre, une ville hantée des Midlands qui s’est effondrée en un trou noir de rêves, pour découvrir que ce nouveau territoire est au moins aussi étrange et dangereux que lui. Tentant de localiser une certaine personne et un certain artefact pour son client insistant, il se retrouve à sombrer dans un monde crépusculaire de sables mouvants de Lotharios morts, de belles endormies dans le coma, de gangsters vaudous, d’aventuriers masqués, de détectives improbables des années 1930 et de femmes violentes en clair-obscur… et c’est Northhampton quand il est encore éveillé. Une fois que la ville ferme les yeux, un autre monde se déroule entièrement sous ses paupières tremblantes, un monde de délire scintillant et sinistre bien pire que toute dévastation sociale ou économique. Bienvenue dans le cauchemar britannique, avec sa chair magnifique, ses guirlandes et ses monstres lumineux et lumineux ; c’est une austérité hallucinante. Bienvenue au spectacle.

Le spectacle met en vedette Tom Burke, Siobhan Hewlett, Ellie Bamber, Sheila Atim, Christopher Fairbank et Alan Moore. Il est prévu pour une sortie en salles aux États-Unis pour une nuit seulement le 26 août.

