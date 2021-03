The Shrek Movies Streaming: Comment regarder les comédies de Mike Myers

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Il était une fois, Shrek est entré dans l’histoire en tant que premier récipiendaire de l’Oscar du meilleur long métrage d’animation. Cela m’a récemment rappelé par la révélation des nominations aux Oscars 2021. Cette année marque le 20e anniversaire de l’adaptation à succès de Dreamworks du livre de William Steig sur un ogre, exprimé par Mike Myers, qui devient de manière inattendue le héros de sa propre aventure de conte de fées romantique. Cela étant dit, je ne peux pas penser à un meilleur moment que maintenant pour faire des gaufres et regarder les films Shrek en streaming.

Oui, je parle de regarder les quatre films, y compris la réécriture de style fantastique de Meet the Parents qui est Shrek 2 en 2004, la transition de l’ogre titulaire Princess Diaries-esque à la royauté en 2007 Shrek the Third, et sa distorsion de la réalité. découverte de pourquoi c’est une vie merveilleuse dans Shrek Forever After (ou est-ce Shrek: The Final Chapter?) à partir de 2010. Alors, où pouvons-nous trouver ces classiques modernes de Brothers Grimm rencontre Marx Brothers amusants disponibles en streaming? Rejoignez-nous pour un autre voyage en streaming.