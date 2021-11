‘The Simpsons’ présentera ‘Alias’ et ‘Blue Bloods’ Alum comme nouvel intérêt amoureux pour Smithers

Après 34 saisons des Simpson, il semble que M. Smithers pourrait enfin avoir une chance d’aimer. Après avoir regretté son cruel patron M. Burns pendant des années, Smithers obtient un nouvel intérêt amoureux, le créateur de mode milliardaire et juge d’America’s Got Fabric Michael De Graaf, exprimé par Alias ​​et l’ancien des Blue Bloods Victor Garber. Le producteur exécutif des Simpsons, Matt Selman, s’est ouvert dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly avant l’épisode du 21 novembre, « Portrait d’un laquais en feu ».

« Il est charmant et terre-à-terre, et il adore que Smithers ne l’utilise pas pour progresser dans le monde de la mode », a expliqué Selman. « Smithers ne connaît rien à la mode. Smithers est un gars intelligent, travailleur et intelligent. Michael est fatigué des gens de la scène de la mode new-yorkaise où tout le monde a un agenda. Il veut ce gars ordinaire de l’Amérique centrale qui n’est pas sur le statut et les trucs de mode. »

« Nous avons pensé: » Sa vie amoureuse est en quelque sorte une ardoise vierge à ce stade « , a poursuivi Selman. « La série s’est éloignée du fait qu’il soit complètement obsédé par M. Burns tout le temps. Donc, c’est un peu comme si Smithers se disait: » Avec qui vais-je être? « »

Smithers est sorti dans la saison 27 après des années de spéculation de la part des fans des Simpsons. Dans l’épisode « The Burns Cage », Homer essaie de trouver un petit ami pour Smithers afin de se distraire de ses sentiments non partagés pour M. Burns. Le point de l’intrigue a été traité avec une quantité surprenante de soin, le traitant de manière neutre et sans blagues cruelles. L’écrivain d’épisodes Rob LaZebnik a déclaré au New York Post qu’il s’était inspiré de ses propres expériences avec son fils pour donner le ton. « Je suis un gars du Midwest, donc je n’ai pas tendance à porter mes émotions sur ma manche, mais je me suis dit: » Quelle meilleure façon de dire à mon fils que je l’aime que d’écrire un dessin animé à ce sujet? « », a expliqué LaZebnik. L’épisode mettait en vedette George Takei en tant que voix invitée.