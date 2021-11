‘The Sinner’ annulé après 4 saisons sur USA Network

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

USA Network révèle qu’il n’y aura plus de nouveaux mystères pour le détective Henry Ambrose (Bill Pullman) de The Sinner –– du moins sur sa liste de programmation. TV Line rapporte que le réseau a annulé la série après quatre saisons. La finale, que le programmeur appelle « un proche satisfaisant du voyage d’Ambrose », devrait être diffusée le mercredi 1er décembre à 10h / 9h.

« Ce fut un immense plaisir et un privilège de pouvoir raconter le genre d’histoires que nous avons sur The Sinner ces quatre dernières saisons », a déclaré le créateur de la série Derek Simonds dans un communiqué. « [Universal Content Productions] et les États-Unis ont été des partenaires idéaux et ont continuellement soutenu nos objectifs créatifs, et je suis très heureux de terminer l’arc dramatique de la série Harry Ambrose comme nous l’avions prévu dans cette dernière saison. Un grand merci à mon partenaire dans le crime, Bill Pullman, et aux acteurs, scénaristes, réalisateurs et équipes talentueux qui ont tout donné pour aider à réaliser ce spectacle. Cela a été un voyage incroyable. »

La première saison, qui a fait ses débuts en 2017, mettait en vedette Jessica Biel, une productrice exécutive de la série qui dépeint une mère en difficulté qui poignarde apparemment un homme au hasard lors d’une sortie régulière à la plage. Carrie Coon a joué dans le deuxième volet en 2018. Elle a joué un membre d’un culte mystérieux qui serait la mère d’un garçon de 11 ans qui a été arrêté pour meurtre. Matt Bomer de White Collar a joué dans la saison 3, qui a été diffusée en 2020. Bomer a dépeint un professeur d’école préparatoire qui s’est en quelque sorte retrouvé dans un accident de voiture avec une histoire beaucoup plus diabolique que prévu. La dernière saison, qui a débuté le 13 octobre, suit Ambrose récemment retraité qui est parti pour l’île de Hanovre dans le nord du Maine pour se détendre avec sa partenaire Sonya lorsqu’il découvre rapidement une autre tragédie inattendue impliquant la fille d’une riche famille de pêcheurs de la région. Alice Kremelberg d’Orange Is the New Black rejoint la série pour la saison 4 en tant que Percy Muldoon.

Avec le départ de l’émission du réseau, il semblerait que les États-Unis se soient engagés à mettre au rebut tout le contenu scénarisé original pour du contenu de réalité non scénarisé. Anciennement la maison de Burn Notice, Monk, Psych, Royal Pains, Suits et White Collar, les téléspectateurs se retrouveront désormais avec des options comme America’s Big Deal, Chrisley Knows Best, Miz & Mrs. et Temptation Island.