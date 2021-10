The Sky entre dans l’histoire en battant le Phoenix Mercury et en remportant son premier titre surprise en WNBA

18/10/2021 à 6h17 CEST

Sonia Salazar .

Le basket-ball professionnel féminin américain de la WNBA a déjà de ce dimanche à le Chicago Sky en tant que nouveaux champions surprises au terme de sa vingt-cinquième saison dans l’histoire de la compétition après battre Phoenix Mercury 80-74 dans le quatrième match de la finale, ils ont gagné 3-1 au meilleur des cinq.

Le titre a été le premier à être obtenu par le Ciel après ils avaient déjà perdu la finale 2014 lorsqu’ils affrontèrent les Mercure, qui étaient leurs bourreaux à l’époque.

Les nouveaux champions de la WNBA avaient meneur Allie Quigley comme meilleur buteur attaque équilibrée en contribuant 26 points, dont cinq triples.

Mais ce serait l’attaquant vétéran Candace Parker qui est devenue la grande figure du parti en obtenant un double-double de 16 points, 13 rebonds et cinq passes décisives qui ont fait la différence en faveur des Sky, qui seulement jusqu’au dernier match de la saison régulière n’avaient pas pu s’assurer une place en playoffs, où ils étaient pas parmi les favoris pour le triomphe final.

Parker, un natif de l’Illinois qui a remporté deux titres NCAA avec le Tennessee Et puis il a été le premier choix au repêchage universitaire et recrue de l’année en 2008, il a joué sa première saison avec les Sky après avoir joué avec les Los Angeles Sparks depuis qu’il a rejoint la WNBA et avec qui il a également remporté le titre de champion en 2016 .

Son envie de rentrer chez lui, en tant qu’agent libre, a signé avec le Sky et ce dimanche il est entré dans l’histoire en leur donnant le premier titre champions de la franchise de Chicago gagne.

« Tout ce que l’équipe a traversé au cours de l’année nous a préparés à cela », a déclaré Parker. « Nous étions neufs menés, onze menés, mais rien n’a affecté notre moral pour rester dans le combat, comme nous l’avons fait tout au long de la saison et maintenant Je suis très fier de ce groupe, du combat et de la mentalité gagnant que nous présentons ».

Le Ciel devait atteindre le triomphe après surmonter un score défavorable pendant la majeure partie du match, qui l’avait perdu, aurait forcé un cinquième à se jouer à Phoenix, car les Mercury avaient l’avantage du terrain.

Alors qu’il restait 5h25 à jouer, les Sky étaient en baisse sur le tableau de bord 65-70, c’était le moment où l’escorte Kahleah cuivre, qui a fini comme la joueuse la plus utile (MVP) de la finale, avait été décisive lors des matchs précédents, a émergé avec son meilleur basket-ball pour donner les points décisifs à l’équipe de Chicago avec une contribution de 10 points.

Alors que la base Courtney Vandersloot était également à nouveau la réalisatrice parfaite in the Sky attaque en obtenant un double-double de 10 points, 15 passes décisives et neuf rebonds, dans un autre affichage complet du joueur.

Vandersloot, le joueur qui a passé le plus de minutes sur le terrain, 38 ans, a assuré la victoire avec les derniers points de la ligne du personnel.

Pivot espagnol Astou Ndoura-Fall, qui a joué cinq minutes en réserve et a raté les deux tirs qu’il a effectués au panier, dont un triple, est devenu le troisième espagnol à remporter une bague après l’avoir fait devant Amaya Valdemoro (Houston) et Anna Cruz (Minnesota).

Le Ciel, quoi a rejoint la WNBA en tant qu’équipe d’expansion en 2006, est devenu la 10e franchise à remporter un titre de champion, lors de la saison anniversaire d’argent de la WNBA.

L’équipe de Chicago l’a fait malgré vousn record de saison régulière de 16-16; sixième de la Conférence Est, faisant du Sky la tête de série la plus basse pour remporter le championnat depuis que la WNBA est passée à son format actuel de séries éliminatoires en 2016.

Les Skies ont fait leurs débuts 5-29 en 2006, ratant les séries éliminatoires les sept premières saisons avant de passer aux séries éliminatoires pour la première fois en 2013 derrière l’attaquante recrue de l’année Elena Delle Donne et la centre Sylvia Fowles, qui plus tard ils ont quitté l’équipe pour commencer une nouvelle reconstruction qui a conduit à leur premier titre de champions surprises.

Tandis que James Wade, est devenu le troisième entraîneur noir à remporter un championnat WNBA, rejoignant Michael Cooper qui l’a fait avec les Sparks et Corey Gaines, qui l’a fait avec Phoenix, qui jusqu’à la défaite subie contre le Sky avait une fiche parfaite de 4-0 lors des finales qu’ils avaient disputées.

Le centre Brittney Griner avec 28 points, dont 18 en première mi-temps, quand ils ont terminé avec un avantage partiel de 37-44, et la légendaire avant-garde, l’hispanique Diana Taurasi, et la garde Sky Diggins-Smith ils ont marqué 16 autres buts chacun qu’en fin de compte, ils n’étaient pas suffisants pour éviter la défaite et se retrouver sans cela aurait été leur cinquième titre de champion.