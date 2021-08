The Sleep Company fait appel à Anil Kapoor comme ambassadeur de sa marque

L’association commencera avec Anil Kapoor qui figurera dans une multitude de collatéraux ainsi que des campagnes numériques en cours

The Sleep Company a annoncé mardi qu’Anil Kapoor était son tout premier ambassadeur officiel de la marque. Dans le but d’améliorer l’expérience de sommeil des clients à travers le pays, la marque de solutions de sommeil D2C cherche à amplifier sa présence nationale grâce à une multitude de campagnes numériques qui seront mises en vedette par Kapoor lui-même, a déclaré la société dans un communiqué.

Avec cette association, la marque rivalise désormais pour une part du marché grand public de l’Inde avec une notoriété et une visibilité accrues pour sa technologie SmartGRID. L’association commencera avec Anil Kapoor, qui figurera dans une multitude de collatéraux ainsi que dans des campagnes numériques en cours. The Sleep Company présentera ensuite le charisme distinct de l’acteur dans une campagne nationale, qui sortira ce mois-ci.

« Si la dernière année et demie nous a appris quelque chose, c’est que nous devons prendre soin de notre bien-être physique et mental, le sommeil étant essentiel à ces soins personnels. Il est important pour moi de pouvoir croire en une marque avant de l’approuver et The Sleep Company est l’une de ces marques en laquelle j’ai pleinement confiance. Je suis ravi d’être associé à la marque et en tant que client d’abord, je peux, sans aucun doute dire que leur matelas SmartGRID breveté est vraiment un moment Eureka dans les solutions de sommeil et de confort », a déclaré Kapoor.

Pour Priyanka Salot, fondatrice de The Sleep Company, la personnalité et le style de vie de Kapoor résonnent complètement avec le produit. «Nos produits s’adressent à l’acheteur conscient, à ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité et recherchent quelque chose qui ajoute de la valeur à leur vie. Avec cette association, nous espérons tirer parti de sa marque unique d’amusement, de bizarrerie et de classe pour amplifier davantage la proposition de valeur et la technologie uniques de The Sleep Company », a-t-elle ajouté au sujet de l’association.

Lire aussi : Panasonic India élève Manish Sharma au poste de président

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.