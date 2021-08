The Sleep Company lance sa première campagne de marque avec Anil Kapoor

Le film publicitaire de 60 secondes est une exclusivité numérique et sera suivi de trois courts métrages plus tard ce mois-ci

The Sleep Company a lancé aujourd’hui sa première campagne de marque – #GoSmartGRID With AK ! Avec Anil Kapoor comme ambassadeur de la marque, la campagne est d’abord numérique, lancée sur le réseau social de l’entreprise et d’autres canaux numériques.

Conceptualisé et conçu par les équipes de The Sleep Company, du studio de la marque Anomalous et de la maison de production Another Idea, « #GoSmartGRID With AK ! », explore les problèmes de matelas ordinaires du Joe moyen. The Sleep Company démontre l’agilité et l’intelligence de sa technologie brevetée SmartGRID. Le film publicitaire de 60 secondes est une exclusivité numérique et sera suivi de trois courts métrages plus tard ce mois-ci, a indiqué la société.

« Cela fait presque deux ans que nous sommes sur le marché des solutions de confort et notre croissance jusqu’à présent a été exponentielle. Ajoutant une autre dimension à l’économie du sommeil en plein essor en Inde, nous voulons mettre en lumière les problèmes de sommeil, le mauvais matelas peut causer et comment, avec la bonne innovation, l’expérience du sommeil peut être améliorée. « #GoSmartGRID avec AK ! » est nos premières étapes pour le faire. Nous avons de grands projets pour The Sleep Company en termes de produits ainsi que d’expansion du marché et avec cette campagne, nous sommes impatients d’accroître encore la visibilité de la marque sur le marché grand public », a déclaré Priyanka Salot, fondatrice de The Sleep Company.

The Sleep Company est une entreprise d’innovation en matière de confort et le créateur du matelas breveté SmartGRID. Fondée en 2019 par le duo mari-femme Priyanka et Harshil Salot, la société vise à offrir aux clients une expérience de sommeil qui utilise la science et l’ergonomie pour créer un confort et un soutien optimal, ainsi que la durabilité. La société a adopté un modèle commercial entièrement D2C ; combinant la puissance du marché numérique (Amazon et Flipkart) avec son propre site Web. Récemment, The Sleep Company a reçu un nouveau financement de Rs 13,4 crore dans une pré-série A dirigée par Fireside Ventures ainsi que la participation de LogX Ventures et Varun Alagh, co-fondateur de Mamaearth.

