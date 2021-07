La presse musicale britannique l’a appelé « T. Rextasy. Après quatre albums de folk psychédélique fantaisiste (avec des titres comme Unicorn et Une barbe d’étoiles), le groupe anciennement connu sous le nom de Tyrannosaurus Rex a abrégé son nom et a adopté une forme de rock’n’roll électrique et prête pour le boogie. Le redémarrage artistique a fonctionné : T. RexL’album éponyme de , sorti à la fin des années 1970, s’est classé dans le Top 20 du UK Albums Chart, et neuf mois plus tard est venu Guerrier électrique, qui a fait du groupe l’un des groupes les plus en vogue en Grande-Bretagne. Le suivi, The Slider de 1972, a frappé les étagères à la hauteur de T. Rextasy, et était l’égal d’Electric Warrior en tant que document essentiel du mouvement glam rock.

Écoutez The Slider sur Apple Music et Spotify.

David Bowie obtient beaucoup de crédit pour avoir popularisé le glam, mais personne n’a fait plus pour amener le genre au grand public que le leader de T. Rex Marc Bolan. Les deux étaient amis et concurrents, tous deux devenus des stars du rock au début des années 1970 après être passés du rock endetté au folk à un style plus dur et plus campeur. (Ils ont même partagé un collaborateur/producteur Tony Visconti, et un manager.) Mais alors qu’il a fallu à Bowie trois ou quatre réinventions en quelques années pour devenir Ziggy Stardust, la transformation de Bolan en chef de guerre glam rock a été achevée en quelques mois, à partir de la sortie du “Ride a White Swan” single (salé par certains comme la première chanson glam rock) en octobre 1970 à la performance scintillante de Bolan sur Le top des pops en mars 1971. Au moment où Bowie a sorti The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Bolan avait déjà sorti un classique du glam rock et était à un mois de laisser tomber son deuxième.

L’album glam rock définitif

Ziggy Stardust jette une ombre plus longue sur l’histoire du rock, mais The Slider est peut-être l’album glam rock le plus définitif, débarrassé d’une trop grande familiarité ou de récits grandioses sur des stars du rock extraterrestres. Ouvreur “Gourou du métal” est essentiellement une chanson parfaite, dès le hurlement extatique du début : on dirait que Bolan a pris le refrain de ” Daydream Believer ” des Monkees et en a fait une chanson entière, empilant des arrangements de cordes sur un gros riff de guitare cela ressemble plus à un saxophone klaxonné. (Il y a aussi des chœurs des Turtles Mark Volman et Howard Kaylan – également connus sous le nom de Flo & Eddie – qui chantent partout sur l’album.) Les paroles sont pleines de connotations religieuses, mais peu importe la chanson. censé être environ. Tout dans “Metal Guru” sert ce boogie irrésistible.

Ce boogie est l’élément central des meilleures chansons de T. Rex – il vous donne envie de taper des mains, de taper du pied et de danser d’une manière que le rock ne faisait plus. En 1972, Pink Floyd, Todd Rundgren et Yes enregistraient certaines des musiques les plus progressives et avant-gardistes de l’époque, mais c’était de la musique de tête. Le Slider est une musique corporelle, avec Bolan imitant la pulsation rythmique de Chuck Berry et Eddie Cochran. “Rock On” et “Baby Strange” rebondissent pratiquement sur des battements de batterie et des riffs de guitare indélébiles, tandis que la jambe de force maladroite de “Telegram Sam” (peuplée par un groupe de personnages qui vivent probablement juste en haut de la route d’Eleanor Rigby et Polythene Pam) sonne comme un début Beatles chanson branchée sur une fuzzbox. Et quand Bolan a ajouté le blues à son boogie, comme sur la chanson titre et le lourd « Chariot Choogle » – qui frappe avec la force d’un Sabbat noir chanson – les résultats sont incroyablement lourds.

Subvertir les tropes du rock’n’roll

Pourtant, The Slider était un album glam rock du début à la fin, et cela signifiait faire plus que simplement insuffler une nouvelle vie aux vieux tropes rock’n’roll. La musique populaire ne manque pas de chansons sur les filles et les voitures – de “Mustang Sally” de Wilson Pickett à Prince‘s “Little Red Corvette” – mais Bolan a chanté à leur sujet d’une manière étrange et séduisante. Il n’est pas clair si le sujet de “Buick Mackane” est une fille nommée d’après une voiture ou une vraie voiture, tandis que la phrase de Bolan à propos de n’avoir “jamais, jamais embrassé une voiture avant / C’est comme une porte” sur la chanson titre est peut-être son véhicule le plus impertinent. allez, n’a d’égal que le “halo d’étoile de diamant enjoliveur” de “Get It On”. Bolan a également puisé dans ses racines acoustiques, créant une sorte de son folk glam que même Bowie ne pouvait pas imiter.

Chanson d’amour pour une sorcière, “Mystic Lady” est l’une des plus belles chansons de T. Rex, ses arrangements de cordes se balançant comme de hautes herbes dans une douce brise, tandis que “Main Man” plus proche montre une vulnérabilité derrière la grandeur glam rock de Bolan (” Enfant, je riais beaucoup / O oui je l’ai fait, O oui je l’ai fait / Maintenant, il semble que je pleure beaucoup / Oh dis-moi vrai, n’est-ce pas ?”). Et même si Bolan était un peu trop ouvert en rendant hommage à Bowie avec une chanson intitulée “Ballrooms of Mars”, il est facile d’imaginer Ziggy Stardust lui-même souhaitant l’avoir écrite. C’est l’une des meilleures chansons de Bolan, la vérification du nom Bob Dylan et John Lennon avant que la chanson ne s’envole vers le ciel sur une paire de solos de guitare entrelacés.

Bob Dylan, John Lennon, David Bowie – dans un monde plus juste, le nom de Marc Bolan aurait reposé confortablement à côté du leur. Mais Bolan manquait de la capacité caméléon de Bowie à s’adapter au paysage changeant du rock des années 1970, de sorte que le glam rock est passé de mode, T. Rex aussi. Pourtant, Bolan a continué à se brancher, incorporant de la soul et même du disco dans son son et publiant de nouvelles musiques chaque année; le dernier album de T. Rex, Dandy in the Underworld de 1977, a été salué par la critique et aurait pu marquer le début d’un retour impressionnant si Bolan n’avait pas été tué dans un accident de voiture plus tard cette année-là, deux semaines avant son 30e anniversaire. Le règne de Bolan en tant que roi du glam n’a été que trop bref, mais la liste des artistes qu’il a inspirés est vaste, notamment Nick Cave, Prince, Sabrer, et Harry Styles. Une écoute de The Slider suffit pour comprendre pourquoi T. Rextasy était si enivrant – cela fait presque cinq décennies après sa sortie, et cela nous donne toujours envie de boogie.

Le Slider peut être acheté ici.