« The Slim Shady LP » d’Eminem dépasse le milliard de streams Spotify

d’Eminem album phare de 1999, Le Slim Shady LP a accumulé plus d’un milliard de flux sur Spotify, battant ainsi un record.

Em est maintenant le premier artiste avec 11 de ses albums à franchir le cap. Son seul album à ne pas avoir franchi le cap est son premier album de 1996, Infinite, qui n’est actuellement pas disponible sur Spotify.

Arrivée le 23 février 1999, Le Slim Shady LP a marqué les débuts d’Eminem dans une grande maison de disques et a fonctionné comme un coup de semonce de l’homme qui allait devenir le MC le plus dangereux de la planète. Comparé à ses versions ultérieures, The Slim Shady LP semble discret et presque clairsemé, mais il offre un aperçu rare et étonnamment éphémère de la version pré-célèbre du terroriste de la culture pop qui mettrait MTV sur ses talons.

Ce qui était passionnant pour certains – et macabre pour d’autres – était l’authenticité avec laquelle Eminem a réussi à se présenter (ou lui-même, selon) comme ce farceur moralement abandonné – une version Loony Tunes d’Hannibal Lecter qui vous ferait un 40 avec vous, puis matraquerait vous à mort avec la bouteille. Cette menace parfois joyeuse a été imitée d’innombrables fois depuis, mais personne ne peut le faire aussi bien parce qu’Em l’a rendu si beau.

De retour en novembre, Eminem a sorti une gamme surprise de nouveaux produits, y compris des figurines d’action à collectionner et des vêtements entièrement noirs. Le nouveau merch est arrivé dans le cadre de la collection Black Friday d’Eminem. Il comprend des sweats à capuche et des t-shirts arborant la phrase « Mom’s Spaghetti », qui est à la fois une chanson emblématique de sa chanson « Lose Yourself » et le nom du restaurant qu’il possède dans sa ville natale de Detroit.

La chute comprenait également trois figurines Eminem différentes, dont l’une est inspirée de la performance du rappeur en 2000 à Experience Music Project. Un autre arbore son masque de hockey et son costume de tronçonneuse d’un spectacle au Meadowlands Arena, également en 2000, tandis que le troisième représente Eminem en tant que B-Rabbit dans le film de 2002 8 Mile.

