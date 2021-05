The Smashing Pumpkins pour célébrer le 30e anniversaire de ‘Gish’

The Smashing Pumpkins se préparent à célébrer le 30e anniversaire de leur premier album studio révolutionnaire, vendu en platine et acclamé par la critique, Gish.

Produit par Butch Vig et Billy Corgan dans les studios Vig’s Smart du Wisconsin de décembre 1990 à mars 1991, cette évasion qui a défini le genre a bel et bien placé The Smashing Pumpkins sur la carte mondiale. Gish est devenu l’album indépendant le plus vendu de tous les temps lors de sa sortie. L’album présentait des titres tels que «Siva,« Rhinoceros »et« I Am One ».

Le samedi 29 mai, à 19h CT, Billy Corgan et Jimmy Chamberlin participeront à un livestream de 2 heures avec une séance de questions-réponses, une soirée d’écoute de vinyle Gish, ainsi qu’un aperçu exclusif mondial de la musique inédite, animée par Madame ZuZu’s à Highland Park, IL. Les billets coûtent 19,91 $ et sont disponible à partir du vendredi 28 mai à 9 h HP / 12 h HE. Certains profits seront reversés au refuge pour animaux PAWS no-kill à Chicago. Le livestream sera disponible pour visionner pendant 24 heures.

D’autres célébrations du week-end «GISH-AVERSARY» se déroulant au magasin de thé à base de plantes de Billy et Chloe Mendel, Madame ZuZu’s à Highland Park, IL, incluent des produits Gish en édition limitée, des tirages d’art, des affiches et plus encore. Parmi les autres offres, citons une collection privée de souvenirs de l’ère Gish exposés et un gâteau psychédélique Gish préparé par Pie Pie my Darling, récemment nommée meilleure boulangerie végétalienne des États-Unis.

Également disponible en pré-commande maintenant, et à retirer du 29 au 30 mai, une bière HOP BUTCHER en édition limitée, nommée SOUL HEAD d’après l’ampli Gish de Billy Corgan, qui sera également disponible chez Madame ZuZus et chez divers détaillants de la région de Chicago. Il s’agit de la première collaboration avec la bière Smashing Pumpkins et ne sera disponible qu’à Chicago cette semaine, célébrant les racines de l’endroit où tout a commencé. La collection de produits dérivés Gish Anniversary en édition limitée sera publiée dans la boutique en ligne du groupe le vendredi 28 mai.

Achetez ou diffusez Gish (Deluxe Edition).