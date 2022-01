The Smile a sorti son premier single

Pendant la quarantaine, Thom Yorke Oui Jonny Greenwood ils ont commencé à monter un nouveau projet appelé Le sourire, qui a progressivement pris forme et qu’ils ont présenté dans un streaming spécial réalisé en mai 2021 pour le festival de Glastonbury. Cette année, ils ont finalement fait le lancement officiel du groupe avec la première de leur premier single intitulé « Vous ne travaillerez plus jamais à la télévision ».

Ce morceau est un rock frénétique, fait de guitares distordues et de quelques dissonances qui sont très envoûtantes et nous montrent que The Smile ira aux côtés d’une expérimentation plus lourde, quelque peu noisy et très inspirée du math rock et du post punk. A côté du chanteur et guitariste de Radiohead, est le producteur du groupe Nigel Godrich, et à la batterie Tom skinnerpar les Fils de Kemet.

Actuellement, The Smile travaille à finaliser ce qui sera leur premier album, dont il n’y a pas beaucoup de détails, ni de date de publication, mais il devrait sortir en 2022.

Profitez de « Vous ne travaillerez plus jamais à la télévision.