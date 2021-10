The Souvenir Part II: l’un des meilleurs films de 2021 concerne sa propre réalisation

Le Souvenir était l’un des plus grands films de 2019, mais ses meilleures révélations sont arrivées hors écran – dont la plus folle aurait pu concerner le plateau sur lequel il a été tourné. On a l’habitude d’entendre des fictions « à peine voilées » basées sur la vie de l’artiste, mais c’était quelque chose de bien plus courageux. La réalisatrice Joanna Hogg a utilisé The Souvenir pour raconter l’histoire d’une histoire d’amour vouée à l’échec d’une étudiante en cinéma avec un homme séduisant dont elle se rend compte trop lentement qu’il est accro à l’héroïne – une histoire basée sur ses propres souvenirs.

Et pour souligner à quel point l’intrigue est proche de ses souvenirs, Hogg a fait vivre sa remplaçante fictive, Julie (interprétée par Honor Swinton Byrne), dans un appartement qui était une réplique exacte de celui dans lequel Hogg vivait quand elle était un film étudiant.

Ce genre de fac-similé précis est sauvage et prend du temps à créer, et indiquait que The Souvenir n’était pas seulement un récit fictif « basé sur » les souvenirs de Hogg ; il les a incarnés. Le casting de Swinton Byrne a ajouté une autre couche de réalité, car sa vraie mère, Tilda Swinton, a non seulement joué la mère de Julie dans le film, mais avait été une amie proche de Hogg à l’école de cinéma, jouant dans le projet de thèse de fin d’études de Hogg. Bien sûr, il y avait encore des acteurs, mettant un peu de distance entre Hogg (qui n’apparaît pas à l’écran) et son avatar dans Julie. Mais ces souvenirs et cette distance ont fait du Souvenir, par essence, un mémoire.

Imaginez essayer intentionnellement de reconstruire, visuellement, une période de grand traumatisme, de deuil et de croissance dans votre vie. Hogg l’a fait, comme l’ont fait de nombreux cinéastes qui plongent dans les mémoires. Alfonso Cuarón l’a fait dans son film Roma de 2018 ; Kenneth Branagh le fait dans son prochain film Belfast. Jennifer Fox dit que son film de 2018 The Tale est un mémoire franc. Terrence Malick travaille sur un mode profondément mémoriel dans des films comme The Tree of Life (2011) et To the Wonder (2012). Ce ne sont que quelques exemples. Chaque film est construit sur la mémoire, revisitant et évoquant pour le public ce que c’était que de vivre la vie de ce cinéaste.

Honorez Swinton Byrne dans le rôle de Julie, dans The Souvenir : Part II, derrière un moniteur sur un plateau de tournage.A24

Pour son nouveau film, Hogg va plus loin et fait ainsi l’un des meilleurs films de 2021. Dans The Souvenir: Part II – qui reprend juste après la conclusion de The Souvenir – Julie, traitant de la mort de son petit ami Anthony (Tom Burke), tente de faire un film qui est, eh bien, The Souvenir: construction d’un appartement identique, casting une amie comme elle-même, et ainsi de suite.

Julie est toujours étudiante réalisatrice, et elle a beaucoup à apprendre. Son directeur de la photographie, un camarade de classe, devient frustré par sa communication peu claire. Ses parents la soutiennent mais ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu’elle fait. Les directeurs de programmes lui disent que le projet qu’elle propose n’est pas suffisamment précis, qu’elle ne leur a pas bien fait comprendre ce qu’elle entend exprimer.

Eh bien, bien sûr, ce n’est pas précis. Julie utilise son film pour démêler ce qu’elle ressent pour Anthony, dans la vie et dans la mort. Elle n’est même plus sûre de qui il était – a-t-il même travaillé pour le ministère britannique des Affaires étrangères, comme il l’a dit à tout le monde ? L’aimait-il vraiment ? A quoi pensait-il avant de mourir ? Elle est toujours à la recherche, à la fois pour lui et pour elle-même.

Le film de Julie — comme Le Souvenir (première partie) — comprend ses souvenirs, des moments racontés de son point de vue. Ses acteurs, bien que sympathiques à ce qu’elle essaie de faire, sont perplexes quant à la raison pour laquelle ses personnages agissent comme ils le font. Ainsi, dans un sens, est-elle ; pourquoi n’a-t-elle pas vu de signes avant-coureurs ? Son équipe est frustrée par son insistance à tourner des scènes du point de vue de sa propre doublure Julie, mais c’est tout ce qu’elle sait. Ce n’est pas une façon normale de faire un film, pour eux. Ce n’est pas non plus une façon tout à fait normale pour nous d’en faire l’expérience.

Le mode axé sur la mémoire dans lequel Julie travaille est juste assez éloigné des conventions pour être difficile à comprendre pour elle et son équipe, et il en va peut-être de même pour son public. Les films nous ont longtemps entraînés à penser que nous voyons l’action d’un point de vue quelque peu objectif. Ce qu’il peut voir peut être limité, mais il enregistre toujours sans passion. Dans la plupart des films, vous vous attendez à ce que ce que vous voyez à l’écran soit ce qui « s’est passé », du moins dans le monde du film. Vous ne vous attendez pas à ce qu’une caméra soit un narrateur peu fiable, qu’elle rate des choses.

Bien sûr, ce n’est certainement pas vrai avec tous les films. De nombreux cinéastes à travers le monde ont expérimenté le potentiel d’une caméra pour enregistrer la subjectivité, pour montrer une version d’une histoire à travers les yeux d’un personnage plutôt qu’à travers son objectif plus omniscient. Même les films hollywoodiens jouent avec la subjectivité. Le dernier duel de Ridley Scott a récemment fait cela, en s’appuyant sur un dispositif de narration principalement utilisé des décennies plus tôt par Rashomon d’Akira Kurosawa. Ou considérez la façon dont A Beautiful Mind de Ron Howard met en place des attentes d’objectivité, puis les subvertit.

Dans des films comme ceux-ci, nous ne voyons pas littéralement du point de vue des personnages, comme si la caméra était dans leurs yeux – le personnage dont le point de vue est représenté apparaît physiquement à l’écran. Au lieu de cela, le film capture la «réalité» qui existe dans leur version des événements. Ce sont leurs souvenirs que nous regardons.

La mémoire est terriblement glissante et sujette aux erreurs, comme peuvent en témoigner les scientifiques et tous ceux qui ont essayé de raconter une histoire sur leur propre enfance avec un parent présent dans la pièce. Vous vous souvenez que le chien était laid ou que la dispute était animée ; ta mère se souvient de quelque chose de tout à fait différent. C’est pourquoi le genre littéraire du mémoire est distinct de la biographie. L’un suppose un point de vue plus subjectif que l’autre ; l’un vise à construire une histoire à partir de souvenirs, tandis que l’autre s’appuie sur des documents, des histoires et des faits enregistrés (mais il y a beaucoup de chevauchement entre les deux).

Honorez Swinton Byrne et Tilda Swinton dans The Souvenir : Part II. A24

Le Souvenir était les mémoires de Hogg, Julie faisant office de remplaçante pour Hogg elle-même. (Pas trop aurait changé la façon dont nous regardons le film si Hogg avait appelé le personnage Joanna.) Maintenant, dans Le Souvenir : Partie II, Hogg ajoute une autre poupée à la matriochka. Elle traite ses souvenirs, eh bien, essaie de traiter ses souvenirs.

Pour Hogg, les souvenirs – les siens ou ceux de Julie – sont subtilement liés à des palettes de couleurs changeantes. Dans les premières scènes du film, alors que les parents de Julie tentent désespérément de soutenir leur fille après la mort d’Anthony, la famille est représentée toute assise à une table recouverte de draps blancs, vêtue de vêtements blancs, dans une salle à manger très éclairée. Même la nourriture (poisson blanc, pommes de terre blanches) correspond. Dans la mémoire de Julie, ses parents travaillent dur pour garder les choses légères face à sa dévastation monstrueuse.

Peu de temps après, l’image d’un peu de sang rouge vif étalé accidentellement sur des draps cède la place, dans la scène suivante, à une voiture rouge flashy sur un plateau de tournage. Il y a une femme dans la voiture, vêtue d’une robe rouge, appliquant du rouge à lèvres sur ses lèvres avec ses doigts, ses ongles peints d’une teinte ardente assortie. Quelques scènes plus tard, Julie a remis des copies de son scénario aux conseillers en programmation cinéma, nouées avec des bouts de ruban rouge.

Est-ce que toutes ces choses ressemblaient à ça quand elles se sont vraiment produites ? Seule Joanna Hogg le sait – ou peut-être pas. Peut-être que les souvenirs lui sont revenus avec cette coloration parce qu’ils sont imprégnés d’une émotion différente, même difficile à exprimer. The Souvenir: Part II est en quelque sorte une Saint-Valentin pour le jeune moi de Hogg, qui tâtonnait à travers ses propres émotions désordonnées en faisant de l’art. Dans ses films Souvenir, Hogg refait la même chose, mais cette fois avec une certaine distance, et la capacité de voir les choses, sinon objectivement, du moins un peu différemment.

Nous expérimentons la réalité de notre propre point de vue subjectif, et ce n’est jamais plus vrai que lorsque nous regardons en arrière nos propres expériences. C’est ce qu’explore The Souvenir: Part II – tâtonner les jeunes tentatives de transformer la vie en art, puis de redonner vie à l’art. (Le film est un accord parfait avec Bergman Island de Mia Hansen-Løve, qui explore également la façon dont les souvenirs filtrent à travers le subconscient et font surface dans les films.)

Et Hogg montre sa main de la plus belle des manières. À la fin de The Souvenir : Part II, Julie organise une fête d’anniversaire dans son appartement, comme elle l’a fait au début de The Souvenir. Elle est un peu plus âgée maintenant, un peu plus sage, même si elle a encore beaucoup à apprendre. Au moins maintenant, elle le sait. Elle coupe du gâteau, prend des photos de ses amis et a l’air heureuse. Puis soudain, la caméra recule, et on se rend compte qu’on ne regarde pas les gens dans le « vrai » appartement de Julie, mais sur le plateau d’un film.

Alors que la caméra se déplace, nous voyons toute une équipe de tournage se tenir à l’extérieur de la scène dans laquelle les fêtards jouent la fête, regardent, avec du matériel et des tables de restauration. Ils sont sur une scène sonore. Nous entendons une voix crier « Coupez ! » et l’écran devient noir. Je soupçonne que c’est la voix de Hogg, nous rappelant une fois de plus que parfois, le mieux que nous puissions faire avec notre blessure est de trouver un moyen d’en faire une histoire et de la donner, comme cadeau durement gagné, aux autres.

The Souvenir: Part II sort en salles le 29 octobre.