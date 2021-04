“ The Space Between ”, avec Score de Rivers Cuomo, fait ses débuts dans la bande-annonce

The Space Between, le prochain film avec Kelsey Grammer et marqué par Rivières Cuomo, a reçu sa première bande-annonce aujourd’hui.

Le film suit Grammar en tant que musicien ancien Micky Adams. Son label ne comprend pas ses nouveaux albums expérimentaux, alors ils le lâchent. Micky commence à tourner en spirale, mais son amitié surprenante avec un jeune homme nommé Charlie lui donne juste la percée artistique dont il a besoin.

Jackson White, Julia Goldani Telles, Paris Jackson et Andy Daly rejoignent Grammer dans le casting. Le film a été écrit par Will Aldis et réalisé par Rachel Winter lors de ses débuts en tant que réalisatrice.

Dit Paramount Pictures: Micky Adams (Grammer), un musicien rock excentrique, perd son emprise sur la réalité alors que son label cherche à le laisser tomber, lui et ses nouveaux albums «uniques». Dans l’espoir de sortir de la salle du courrier, le jeune Charlie Porter (Jackson White) est chargé de se rendre dans la maison bizarre du musicien et de forcer Micky à quitter son contrat. Micky se rend compte que Charlie pourrait être la clé d’une percée artistique et que l’amitié improbable du couple grandit. Le lien étrange mais puissant aide à la fois à gagner en perspective sur l’industrie de la musique, la vie, l’amour… et l’espace entre les deux.

The Space Between de Paramount Pictures sortira dans des salles limitées le 23 avril. Il sera ensuite diffusé en vidéo à la demande le 15 juin. La bande-annonce vient après une semaine chargée pour Cuomo et Weezer. Weezer a célébré la sortie de son dernier album, OK Human, avec une performance spéciale en direct avec un orchestre en direct le 16 avril.

Le spectacle a eu lieu au prestigieux Walt Disney Concert Hall de Los Angeles. Le concert, OK Human Live a créé des morceaux de leur dernier album ainsi que des interprétations de «certains des classiques». Le groupe a été rejoint par l’orchestre philharmonique de Los Angeles et l’orchestre des jeunes de Los Angeles. Le concert a été suivi d’une période de questions-réponses de 30 minutes.

Écoutez le meilleur de Weezer sur Apple Music et Spotify.