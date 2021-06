The Specials Terry Hall organisera un festival de musique de quatre jours à Coventry

in

Les spéciaux‘ le leader Terry Hall a organisé un festival de musique de quatre jours, qui devrait commencer à la fin du mois prochain. Les « sessions à domicile » se dérouleront dans la ville natale de Hall, à Coventry, du 29 juillet au 1er août, et sont produites en partenariat avec Coventry UK City Of Culture.

L’événement de musique, de film et de créations orales se déroulera dans trois lieux : les ruines de la cathédrale de Coventry, la cathédrale de Coventry et le HMV Empire Coventry.

Les Libertines et un set solo supplémentaire de Pete Doherty font partie de la première vague de performances annoncées, tout comme Alabama 3, The Lightning Seeds, UNKLE et Roni Size. Hall lui-même jouera également un set solo.

L’équipe expérimentale de Sheffield, l’Eccentronic Research Council, fera équipe avec la collaboratrice fréquente Maxine Peake pour interpréter l’intégralité de leur album 1612 Underture, sur les Pendle Witches du Lancashire. Attaque massive Daddy G et Alan McGee de Creation Records fourniront des sets de DJ.

D’autres actes devraient être annoncés début juillet, y compris des têtes d’affiche féminines. Le Coventry City of Culture Trust a déclaré s’être engagé à respecter l’engagement de PRS en matière d’égalité des sexes, Keychange, pour tous ses événements.

“Cela a été une expérience extraordinaire pour moi d’organiser des” sessions à domicile “au milieu d’une pandémie”, a déclaré Hall dans un communiqué. «Cela semblait surréaliste, ne sachant pas si cela pourrait avoir lieu dans le climat actuel. J’ai réfléchi au line-up pendant des mois pour assembler le puzzle. Au final, j’ai créé une playlist en version live de mes artistes préférés.

« Ma performance en solo, qui a lieu dans la cathédrale de Coventry le samedi soir, est celle que j’ai toujours voulu faire. Ce sera ma première performance live depuis deux ans et très différente de tout ce que j’ai joué auparavant. J’ai hâte de jouer à nouveau devant un public et de voir de la musique live dans ma ville natale de Coventry.

Les sets seront vendus individuellement, les billets, ainsi que les détails complets du lieu, du calendrier et des prix, sont disponibles auprès du Coventry Site de la Cité de la Culture le vendredi 25 juin, et en prévente pour les fans sur l’application Cité de la Culture le mercredi 23 juin.

Ailleurs à Coventry City Of Culture, l’exposition 2 Tone: Lives & Legacies est actuellement en cours à la Herbert Art Gallery and Museum, présentant des groupes signés sur le légendaire label 2 Tone, fondé par Jerry Dammers de The Specials en 1979.