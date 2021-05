“ The Spirit Of Radio ” de Rush couvert par The Polyphonic Spree: Clip vidéo maintenant disponible

LA SPREE POLYPHONIQUE vient de sortir un clip vidéo pour sa performance de “L’esprit de la radio” par SE RUER, la chanson à succès de 1980 du légendaire groupe de rock canadien. La chanson est présentée sur “Afflatus”, LA SPREE POLYPHONIQUEle nouvel album de reprises de chansons, sorti le 16 avril. Désormais, les fans peuvent regarder LA SPREE POLYPHONIQUE interpréter la chanson en direct, capturée au cours de la session de 12 heures pour “Afflatus”, juste avant la fermeture du monde en mars 2020.

“Nous savions que ce serait probablement la dernière fois que nous nous voyions depuis longtemps”, se souvient le leader du groupe Tim DeLaughter, “et le lendemain, tout a commencé à se fermer.”

Comme LA SPREE POLYPHONIQUEcouverture de “Elle est un arc-en-ciel” par LES PIERRES QUI ROULENT, l’histoire du groupe avec “L’esprit de la radio” remonte aux années 1980. “Je l’ai couvert avec mon groupe de lycée, RÉGENCE, donc pour des raisons nostalgiques, nous avons pensé que ce serait amusant de l’essayer avec LA SPREE», déclare DeLaughter.

LA SPREE POLYPHONIQUEpremier album complet depuis 2014 “Psychphonique”, “Afflatus” a été enregistré en direct en une soirée au home studio du groupe, juste avant le lock-out de 2020, et présente des reprises de INXS, Barry Manilow, LES PIERRES QUI ROULENT, ABBA, et plus.

Venant de fêter ses 20 ans en tant que groupe, LA SPREE POLYPHONIQUE travaille actuellement sur un nouvel album complet de matériel original, dont la sortie est prévue pour cet automne.

Présentant une gamme de matériel provenant d’un groupe diversifié d’artistes qui ont tous une signification particulière pour le groupe, la liste des morceaux comprend des chansons comme “Elle est un arc-en-ciel” – un aliment de base de LA SPREE POLYPHONIQUEen direct depuis des années – ainsi que des chansons que les fans n’ont jamais entendues auparavant, comme “Cela peut il être magique” par Barry Manilow, qui revêt une importance particulière pour DeLaughter.

«Une grande partie de la musique qui m’attire, sur le plan mélodique, remonte à mes plus jeunes années», explique-t-il. “Je dirigeais l’entreprise de mon père le week-end quand j’étais enfant, et il y avait cette cassette de Barry Manilow des chansons que j’ai jouées encore et encore. J’ai adoré la production grandiose et de grande envergure pour une chanson essentiellement pop. “

“Il était inévitable que LA SPREE finirait par faire ça », ajoute DeLaughter. “On nous a demandé de jouer un spectacle de reprises au Kessler Theatre de Dallas et nous étions prêts à partir, mais avec les fermetures qui commençaient à se produire dans tout le pays, nous avons fait un appel de dernière minute pour ne pas jouer. Nous étions tous ensemble depuis des semaines. en répétition, nous avons donc décidé de réunir le groupe dans notre home studio et d’enregistrer l’intégralité du spectacle en une seule prise, juste pour le capturer. Nous savions que ce serait probablement la dernière fois que nous nous voyions depuis longtemps, et le lendemain, tout a commencé à se fermer. “

L’album s’ouvre avec “Ne change pas” par INXS, que le groupe a joué pour la première fois lors de sa tournée en Australie en 2010.

“Nous voulions rendre hommage à l’un des grands artistes de leur pays,” DeLaughter ajoute, “mais c’est aussi juste une chanson géniale. J’adore sa sensation d’avance, presque glissante.”

LA SPREE POLYPHONIQUELe prochain album complet de sera leur première sortie de matériel original depuis 2013 “Oui c’est vrai”.

“Afflatus” liste des pistes:

01. Ne changez pas (INXS)



02. Tu mets mon amour à la porte (DANIEL JOHNSTON)



03. Elle est un arc-en-ciel (LES PIERRES QUI ROULENT)



04. Cours vers moi (BEE GEES)



05. Le chant du marsouin (LES SINGES)



06. Cela peut il être magique (Barry Manilow)



07. Les visiteurs (ABBA)



08. Laissez-les entrer (AILES)



09. Jamais mon amour (L’ASSOCIATION)



dix. L’esprit de la radio (SE RUER)