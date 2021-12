‘The Squad’ exhorte le MJ à libérer l’avocat pénaliste qui a défié les ordonnances du tribunal

Un groupe de démocrates de gauche à la Chambre a demandé au ministère de la Justice (DOJ) de libérer un avocat purgeant une peine de six mois qui a combattu l’industrie des combustibles fossiles.

Les démocrates, dirigés par la représentante démocrate du Michigan Rashida Tlaib et la représentante démocrate de l’Illinois Jesús García, ont exhorté le DOJ à immédiatement « rectifier l’emprisonnement sans précédent et injuste » de l’avocat environnementaliste Steven Donziger dans une lettre envoyée au procureur général Merrick Garland lundi. Donziger avait auparavant poursuivi l’énorme société pétrolière américaine Chevron au nom de groupes indigènes d’Amérique du Sud.

« Monsieur. Donziger, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, est un membre apprécié et apprécié des communautés environnementales et des droits de l’homme depuis des décennies », indique la lettre. « Monsieur. Donziger n’a rien fait d’autre que de respecter la plus haute éthique professionnelle en représentant et en protégeant ses clients, mais a depuis été jeté dans une prison fédérale pour des accusations d’outrage mineur », indique-t-il.

« L’administration Biden doit envoyer un signal clair qu’elle soutient les communautés touchées par la pollution et la destruction de l’environnement et les avocats assez courageux pour les représenter et non les entreprises qui profitent de la pollution de l’eau, de l’air et des terres de la population locale », la lettre a continué.

Les représentants démocrates Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts, Jamaal Bowman de New York, Cori Bush du Missouri, Barbara Lee de Californie et Raúl Grijalva d’Arizona ont également signé la lettre lundi.

Donziger a été condamné à six mois de prison fédérale le 1er octobre après que la juge de district américaine Loretta Preska l’a reconnu coupable d’outrage au tribunal en juillet, a rapporté le Wall Street Journal. L’avocat et militant écologiste a désobéi à plusieurs reprises aux ordonnances du tribunal au cours de sa quête pour tenir Chevron responsable de la pollution présumée d’une forêt tropicale équatorienne.

En août 2020, Donziger a été radié du barreau pour sa conduite à la poursuite de Chevron, selon le Courthouse News Service. Il a passé plus d’un an en résidence surveillée dans l’attente du jugement de Preska.

Donziger a finalement remporté un jugement de 9,5 milliards de dollars dans son affaire contre Chevron qui a été jugée par un tribunal équatorien il y a 10 ans, a rapporté le WSJ. Mais un tribunal américain lui a interdit de profiter du règlement et Chevron a refusé de le payer.

Il a ignoré à plusieurs reprises les ordonnances du tribunal et a quand même tenté de forcer Chevron à payer le jugement, selon le WSJ.

« Monsieur. Donziger a passé les sept dernières années et plus à faire un pied de nez au système judiciaire américain », a déclaré Preska devant le tribunal avant de prononcer la condamnation en octobre, a rapporté le WSJ. « Il est maintenant temps de payer le joueur de flûte. »

Les démocrates qui ont écrit la lettre à Garland ont déclaré que le tribunal de district n’avait pas respecté les «normes internationales de procès équitable» dans l’affaire contre Donziger. Ils ont accusé les juges qui ont présidé l’affaire de représailles contre Donziger en raison de son activisme en faveur des communautés indigènes.

