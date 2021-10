« The Squid Game » atteint 111 millions de comptes | Instagram

Le nouveau série de « The Squid Game » est entré dans l’histoire au sein de la célèbre plateforme de Netflix après avoir atteint 111 millions de comptes à ses débuts, quelque chose d’extrêmement impressionnant et qui sera sans aucun doute difficile à surmonter.

C’est vrai, la série Sud coréen a arraché le poste à « The Bridgertons », avec seulement 87 millions au cours de ses quatre premières semaines.

À partir de là, elles sont suivies par des séries telles que « Lupin », « The Witcher », « S3x0 / Vida » et la saison 3 de « Stranger Things », qui ont été les séries les plus regardées jusqu’à présent.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’était prévu depuis quelques semaines, pourtant, c’est enfin une réalité : Le jeu de calamar a déjà un nouveau record sur Netflix et est devenu la série la plus regardée à son lancement dans l’histoire de la plateforme. divertissement.

La série sud-coréenne développée par Hwang Dong-hyuk s’est emparée du titre qui détenait jusqu’à présent The Bridgertons et a dépassé jusqu’à présent les figures de la fiction de la période romantique.

Si l’adaptation de la saga littéraire de Julia Quinn a été vue dans ses quatre premières semaines par 82 millions de comptes, la série sanglante sur le jeu de survie qui a obsédé la moitié du monde a atteint pas moins de 111 millions de comptes sur la plateforme en moins d’un mois depuis ses débuts le 17 septembre.

A noter que la bonne nouvelle a été partagée par la plateforme sur les réseaux sociaux, à travers une vidéo conçue pour les fans, dans laquelle les gardiens en charge du développement du jeu les remercient pour les incroyables données d’audience.

En revanche, que cela arriverait avait déjà été prévenu par le co-PDG de Netflix Ted Sarandos à peine 10 jours après son lancement, alors que la série figurait déjà dans le top des plus populaires depuis quelques jours, elle devenait de plus en plus plus célèbre parmi les abonnés était le fruit du bouche à oreille et il commençait à devenir viral sur les réseaux sociaux.

Ensuite, le responsable de la plateforme a clairement indiqué que « The Squid Game » pourrait être le plus gros titre de Netflix si les premiers résultats d’audience sont maintenus, et il semble que s’ils étaient maintenus.

De cette façon, The Squid Game a atteint plus de 100 millions d’abonnés au sein de la célèbre plateforme Netflix, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont tous restés, test par test, pendant les neuf épisodes qui composent sa première saison.

Comme on le sait, la plateforme compte comme visionnage lorsqu’au moins deux minutes d’un programme sont regardées.

Ainsi, The Squid Game ajoute un nouveau jalon sur la plateforme du logo rouge, puisqu’elle était déjà devenue la première série originale coréenne à se faufiler dans le Top 10 des plus populaires et c’était aussi la série non anglophone la plus regardée de la plateforme. .