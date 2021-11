C’est officiel : la série « The Squid Game » de Netflix reviendra pour une deuxième saison malgré le fait que la plupart des émissions de télévision sud-coréennes ne durent qu’une seule saison.

« Oui, il y aura une deuxième saison », a déclaré Hwang Dong-hyuk, son créateur et réalisateur, lors d’une célébration sur le tapis rouge lundi soir à Los Angeles.

« C’est déjà dans ma tête et je suis en train de le planifier, mais je pense qu’il est trop tôt pour parler de quand et comment cela se produira. Alors je vous promets ceci, Gi-hun sera de retour. Il fera quelque chose pour le monde », a déclaré Hwang.

« J’ai presque l’impression qu’ils ne nous ont pas laissé le choix », a-t-il ajouté. « Il y a eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison. »

Cependant, un porte-parole de Netflix a déclaré à CNBC qu’une deuxième saison de l’émission était « en discussion, mais pas encore confirmée ».

Mettant en vedette Lee Jung-jae dans le rôle de Seong Gi-hun et d’autres acteurs, « The Squid Games » se concentre sur des personnes qui ont tellement désespérément besoin d’argent qu’elles risquent leur vie pour jouer à une série de jeux d’enfance mortels pour un grand prix en espèces.

Le drame de survie dystopique serait devenu la plus grande émission télévisée de l’histoire de Netflix, et ce succès lui a valu la reconnaissance mondiale de ses stars.

La mannequin et actrice Jung Ho-yeon a l’habitude de parcourir le monde, mais cette fois, lorsqu’elle est arrivée à Los Angeles en provenance de Corée, elle a rencontré son premier fan à l’aéroport : un agent d’immigration qui lui a demandé son autographe.

L’acteur Park Hae-soo, qui incarne Jo Sang-woo dans la série, a déclaré qu’il avait « pris la grande décision » d’ouvrir un compte Instagram : « Maintenant, je voulais vraiment communiquer avec le monde et tout le monde. »

Et l’acteur principal Lee Jung-jae, qui travaille en Corée depuis plus de 25 ans, a vu sa vie changer car il est désormais également reconnu dans les rues d’Amérique. « C’est incroyable, n’est-ce pas ? Les gens viennent juste me dire bonjour », a déclaré Lee. «Je ne sais vraiment pas comment répondre à tout cet amour. C’est super de pouvoir rencontrer les fans qui ont tant aimé et regardé la série. »

Le casting et créateur de « Squid Games » rêve de travailler un jour sur une production hollywoodienne. Lundi, Jung a crié en plaisantant sur le tapis rouge : « Hé les gars, appelez notre agent !

Après sa première sur Netflix en septembre, « The Squid Game » a rapidement gagné des millions de fans à travers le monde, occupant la première place des 10 émissions les plus populaires de Netflix pendant des semaines. Au cours de ses 28 premiers jours sur la plate-forme, 111 millions d’utilisateurs ont regardé l’émission pendant au moins deux minutes, le plus grand nombre de toutes les autres séries au cours de cette période.

Depuis la semaine dernière, il a déjà accumulé plus de 3 milliards de minutes vues selon le compteur Nielsen, et devrait rapporter Netflix à 891 millions de dollars, selon des documents internes divulgués acquis par Bloomberg.

S’adressant au portail Variety fin septembre après la première de l’émission et avant qu’elle ne devienne célèbre, Hwang a déclaré qu’il envisagerait d’employer une salle d’écrivains et plusieurs réalisateurs s’il devait faire une saison 2.

« Je n’ai pas de plans bien élaborés pour ‘Squid Game 2′ », a-t-il déclaré à l’époque. « C’est assez épuisant d’y penser. Mais s’il le faisait, il ne le ferait certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle de scénaristes et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés. »