“The Squid Game” de Netflix aura-t-il une deuxième saison ?

Le "Squid Game" de Netflix basé sur de vrais événements ?

La nouvelle série de Netflix “The Squid Game” est devenu l’un des plus regardés de toute l’histoire et son intrigue est extrêmement impressionnante, alors beaucoup se demandent s’il était basé sur des événements réels.

“Le jeu du calmar” est un série coréenne qui a beaucoup fait parler de lui sur la grande plateforme du logo rouge depuis sa première le 17 septembre.

Si vous n’avez pas encore osé la voir, nous vous en parlerons un peu, cette série reflète l’histoire d’un groupe de personnes ayant de gros problèmes financiers qui ont la possibilité de sortir de la pauvreté si elles participent à des jeux enfantins.

“Placez, respectez les règles, remplissez-vous d’argent comme vous ne l’auriez jamais imaginé, mais une mauvaise décision pourrait vous coûter la vie”, dit le synopsis de Netflix.

Notamment, la série a été écrite et réalisée par Dong-hyuk Hwang, qui a déclaré que “The Squid Game” est censé être une allégorie de la société moderne.

Dans l’intrigue, vous pouvez voir que le jeu est assez physique et ne se termine que lorsqu’un vainqueur final est atteint.

Le jeu s’appelle ainsi, car les joueurs doivent dessiner différentes formes géométriques, que ce soit un cercle, un carré ou un triangle sur le sol, qui forment ensemble un calmar.

Si un attaquant parvient à traverser le défenseur et à pénétrer dans la tête du calmar, le calmar est proclamé vainqueur du jeu et peut gagner jusqu’à 40 millions de dollars.

C’est ainsi que les différents jeux que vous voyez tout au long des 9 chapitres de la série sont basés sur des jeux d’enfants traditionnels coréens.

Il convient de mentionner que parmi les joueurs se trouvent : Ki-hoon, un homme qui a tout perdu après avoir été licencié.

Sang-woo, un homme qui a volé de l’argent à l’entreprise où il travaillait ; Deok-soo est l’un des concurrents les plus dangereux ; Joon-ho, un officier qui veut découvrir la vérité, parmi d’autres participants.

Le réalisateur de cette série controversée a annoncé qu’il avait écrit “The Squid Game” en 2008 et qu’il s’était inspiré de bandes dessinées japonaises telles que “Battle Royale”, “As the Gods Will” ou “Alice in Borderland”.

D’après ce qu’il a découvert dans ces histoires, il a toujours rencontré des personnes désespérées financièrement qui avaient besoin de jouer à un jeu de survie.

C’est ainsi qu’il s’est passé une décennie plus tard lorsque la plateforme s’est intéressée à la production du scénario et en septembre 2019, elle a annoncé que la série s’appellerait initialement “Round Six”.

La vérité est que le genre des films et séries de survie est en vogue depuis quelques années, cependant, l’histoire n’est basée sur aucun événement réel et il n’a pas été mentionné qu’il a une deuxième saison, mais beaucoup ont demandé que le la série s’est terminée dans celle-ci, c’était juste ce qu’elle devait raconter.