Netflix a révélé que « The Squid Game » est la meilleure première de l’histoire de la plate-forme, ajoutant 111 millions de téléspectateurs au cours de ses 28 premiers jours de diffusion.

La série sud-coréenne, devenue un phénomène de masse mondial, surpasse ainsi d’autres formats à succès tels que ‘Bridgerton’, qui détenait jusqu’à présent le record avec 82 millions de téléspectateurs, ‘The Queen’s Gambit’, ‘Stranger Things’, ‘Tiger King’ ou l’espagnol ‘La Casa de Papel’.

Cependant, compte tenu des données d’audience Netflix, il est conseillé de marcher avec du plomb, puisque la méthode utilisée par la plateforme pour définir un visionnage est très controversée : il suffit à un abonné de regarder un contenu spécifique pendant deux minutes pour qu’il soit comptabilisé. .. en tant que spectateur.

La société garde tout ce qui concerne ses audiences dans le secret absolu, qui ne sont pas audités par une société externe comme les chaînes de télévision traditionnelles en ont l’habitude depuis des années.

Malgré les doutes sur la façon dont il compte ses succès (de ses échecs, il n’y a pas de nouvelles), il est clair que « The Squid Game » est l’un des formats de télévision les plus populaires de l’année dernière.

Selon les métriques de Google, les recherches liées à la série éclipsent celles de tout autre titre, les chaussures Vans que portent ses protagonistes ont augmenté leurs ventes de 7 800 % et un opérateur Internet sud-coréen a même demandé à Netflix une compensation pour l’augmentation de l’utilisation du groupe qui a conduit à sa première en Corée du Sud.

Le responsable du contenu de Netflix, Ted Sarandos, avait déjà averti il ​​y a quelques semaines que la série avait « de bonnes chances de devenir son programme le plus important ».

L’intrigue de « The Squid Game » commence avec le protagoniste Seong Gi-hun, un homme endetté qui contacte l’organisateur d’un concours qui pourrait être la solution à tous ses problèmes. Vous y trouverez 455 personnes de différentes classes sociales, toutes avec les mêmes numéros rouges, prêtes à se battre à vie ou à mort pour un prix de millionnaire.

Le succès de la série a surpris Netflix, qui n’a promu son lancement qu’en Corée du Sud et n’a même pas proposé de pass presse aux États-Unis.

Mais l’algorithme de la plateforme, qui détecte le contenu le plus populaire dans une région et l’alimente dans d’autres, a porté cette fiction au numéro un dans plus de 90 pays.

« C’est une pousse sauvage. Nous produisons du contenu local partout dans le monde et nous voulons qu’il ait un impact dans les pays où il est fabriqué, mais de temps en temps, il se produit partout dans le monde », a analysé Sarandos, comparant le phénomène de « The Squid Game » avec des titres en espagnol comme « La Casa de Papel » et « Elite », qui ont résisté à la domination d’Hollywood.