The Squid Game est déjà la série la plus réussie de l’histoire de Netflix

“Nous ne l’avons pas vu venir, en termes de popularité mondiale“Sarandos a parlé de la série sud-coréenne lors de la conférence qu’il a donnée cette semaine sur Vox Media. The Squid Game vient de sortir le 17 septembre, donc à ce rythme, il va voler pour détrôner Bridgerton et tous séries existantes dans l’histoire de Netflix et ses Originaux.

Le jeu du calmar (2021). (Netflix)

Dans les réseaux sociaux, ils ont spéculé si la série est basée sur un cas réel s’est passé en Corée du Sud. Ici, nous vous disons quel était le inspiration pour créer The Squid Game. TAMBOURS …

Le jeu du calmar C’est un jeu d’enfant dans ce pays. Le réalisateur Hwang Dong-hyuk a donc écrit la série inspirée de ce jeu pour enfants innocent et de bandes dessinées japonaises comme Battle Royale, comme le feront les dieux et Alice in Borderland, qui ont en commun personnes désespérées financièrement qu’ils participaient justement à des jeux de survie. Alors Hwang a adapté l’histoire à la situation de milliers de personnes en Corée, s’est-il expliqué lors de la promotion de la série.