“The Squid Game” est en passe de devenir la série la plus regardée de l’histoire de Netflix – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le jeu de calmar “ou” Squid Game “, a atteint des niveaux de popularité impressionnants quelques jours seulement après sa première et, selon Netflix, il pourrait devenir la série la plus regardée de l’histoire de sa plate-forme.

Selon Deadline, lors d’une conférence pour l’International TV Academy, le directeur de Netflix Global TV, Bela Bajaria, a révélé la vaste portée de “The Squid Game”.

Apparemment, cette série créée le 17 septembre est sur le point de devenir la série Netflix la plus regardée de son histoire.

C’est-à-dire que “The Squid Game” est sur le point de prendre cette position loin de “Bridgerton”, qui détient actuellement ce record sur Netflix.

Selon les chiffres partagés par Netflix, la série ‘The Squid Game’ est devenue la série la plus regardée sur la plateforme Netflix dans 90 pays.

Autrement dit, c’est la première série non anglophone à atteindre ce record, où elle a été vue dans des pays comme le Qatar, Oman, l’Équateur ou la Bolivie.

Après sa première, ‘The Squid Game’ s’est positionnée parmi le Top 10 des séries les plus regardées, atteignant le numéro 8.

Le lendemain, elle est passée au numéro 2 et, le 21 septembre, elle est devenue la série numéro 1 la plus populaire et la plus regardée sur Netflix.

La première série originale coréenne à atteindre la première place sur Netflix, où elle est restée après une semaine.

Le succès de « The Squid Game » est comparable à celui des séries créées à l’époque comme « Bridgerton », « Shadow and Bone », « Ginny and Georgia » et « Who Killed Sarah ?

Actuellement, « Bridgerton » est la série la plus regardée sur Netflix avec 82 millions de vues dans les foyers, suivie de la série française « Lupin » avec 76 millions.

Cependant, tout indique que ‘The Squid Game’ dépassera les chiffres que ‘Bridgerton’ a réussi à atteindre jusqu’à présent.