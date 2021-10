‘The Squid Game’ est la série la plus regardée de l’histoire de Netflix – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

‘The Squid Game’ entre dans l’histoire. La série coréenne est devenue la production originale la plus regardée de Netflix. En quelques semaines, son intrigue particulière a captivé des millions d’utilisateurs à travers le monde.

La nouvelle a été diffusée sur les réseaux sociaux Netflix, qui a assuré que plus de 111 millions de followers ont rejoint le jeu meurtrier de la production coréenne. Contrairement à de nombreuses autres séries, « The Squid Game » n’a pris que moins d’un mois après sa première pour réaliser cet exploit.

Sans grande promotion, la série a été créée le 17 septembre, attirant rapidement l’attention des abonnés. 456 participants se sont affrontés dans un mystérieux jeu mortel de survie, où le gagnant gagnerait 45,6 milliards de won.

L’habileté du scénario, les lieux, les personnages, les moments violents et plus d’éléments, étaient la formule qui a conduit au succès mondial de cette série. Aujourd’hui, « The Squid Game » est un sujet de conversation incontournable.

Si vous n’avez pas encore rejoint le jeu, c’est le bon moment. Ce n’est que le début du succès continu. Dans les différents pays où Netflix est présent, la série ne tombe pas des premières places du Top 10 des plus regardées.

