The Squid Game et Netflix sont poursuivis pour avoir généré “beaucoup de trafic” sur Internet – Las Noticias de Chihuahua – Entre

Netflix a trouvé sa dernière poule aux œufs d’or avec The Squid Game, une série créée et interprétée par des talents sud-coréens qui a trouvé une place très spéciale parmi les consommateurs de la plateforme. Mais tout n’est pas du miel en flocons pour l’entreprise. Par l’intermédiaire de ., il est signalé un procès contre Netflix pour l’augmentation du trafic Internet vers un fournisseur en Corée du Sud, qui exige un paiement pour le coût de maintenance de ses réseaux ; l’augmentation de l’utilisation des données est due au succès et à la demande de The Squid Game.

Il est surprenant, sans parler de quelque chose qui mérite d’être étudié, la popularité que Squid Game a atteint en quelques jours seulement. La série est arrivée sur Netflix le 17 septembre et il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle se hisse au numéro 1 des meilleures séries mondiales, laissant derrière elle des productions à impact telles que Sex Education et La Casa de Papel. Tout le monde est ravi des jeux dérangeants de la série et de leur dynamique pour maintenir l’intrigue et l’excitation.

Mais qui ne se réjouit pas des effets secondaires de The Squid Game est SK Broadband, un fournisseur d’accès Internet en Corée du Sud qui a vu l’augmentation de son trafic en raison de la consommation de la série sur sa plateforme et d’autres sites, un besoin qui doit couvrir avec des coûts d’entretien plus élevés. Selon le rapport, SK doit avancer de 1,2 million de bits par seconde, avec des dépenses dépassant les 22 millions de dollars rien qu’en 2020.

. affirme que certains législateurs sud-coréens se sont prononcés contre Netflix, notant que la société “ne paie pas pour utiliser le réseau malgré la génération d’un trafic explosif”. Le point de vente rapporte que le géant rouge du streaming est deuxième sur la liste des sites ayant le plus d’impact sur le trafic sud-coréen, donc SK Broadband met en œuvre une mesure qui peut faciliter la gestion de son service serré.

Qu’en dit Netflix ? En ce moment, la compagnie étudie la réclamation et s’assure qu’elle fera tout le nécessaire pour que les parties ne soient pas plus affectées.

Pendant ce temps, The Squid Game continue d’occuper les premières places du classement mondial et ne s’arrêtera pas avant plusieurs jours.

Les réalisations de Squid Game peuvent être vues sur les réseaux sociaux, des plateformes où des millions de mèmes défilent pour honorer l’histoire créée par Dong-hyuk Hwang. Le synopsis de la série nous dit : « Des centaines de joueurs à court d’argent acceptent une étrange invitation à s’affronter dans des jeux d’enfants. A l’intérieur, un prix irrésistible les attend… et un risque mortel.” Mais c’est aussi une critique du système sud-coréen dans lequel la richesse ne s’accumule que chez quelques-uns, alors que la majorité vit dans la précarité, entraînant de graves différences économiques et sociales au sein de la population.

Les séries et films sud-coréens sont devenus les favoris de millions de personnes ces dernières années, tout cela grâce à la célèbre vague Hallyu qui arrive avec des tonnes de produits de consommation comprenant non seulement la télévision et le cinéma, mais aussi des vêtements, du maquillage, de la nourriture et même des groupes pop. . The Squid Game rejoint la longue liste de succès sud-coréens qui ont un fort impact sur l’Amérique et le reste du monde, mais se démarque sur la plate-forme Netflix comme la série la plus regardée dans ce pays. Ses neuf épisodes sont disponibles dès maintenant.