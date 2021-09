“The Squid Game” pourrait devenir la série la plus populaire | Instagram

C’est vrai, tout semble indiquer que la série “The Squid Game” est sur le point de devenir la série la plus populaire de l’histoire de Netflix, car aujourd’hui c’est l’une des séries les plus regardées au monde et c’est aussi une tendance dans les réseaux depuis plusieurs jours.

The Squid Game, qui a fait ses débuts il y a quelques jours à peine, est numéro un sur les tendances dans la plupart des pays, ce qui est extrêmement impressionnant.

Le célèbre Plate-forme Netflix vient de publier une multitude de données sur ses séries et films originaux les plus populaires, et bien que les chiffres continuent d’affluer pour le drame coréen à succès The Squid Game, ils indiquent qu’il pourrait bientôt figurer en tête des charts.

Donc, si vous ne savez toujours pas quelle est la liste, nous la laissons ici, telle qu’elle est en termes de séries originales Netflix les plus populaires (saisons individuelles):

Bridgerton : Saison 1 (82 millions) Lupin : Partie 1 (76 millions) The Witcher : Saison 1 (76 millions) Sexe / Vie : Saison 1 (67 millions) Stranger Things : Saison 3 (67 millions) Money Heist : Partie 4 ( 65 millions) Tiger King : Saison 1 (64 millions) The Queen’s Gambit (62 millions) Sweet Tooth : Saison 1 (60 millions) Emily à Paris : Saison 1 (58 millions)

Cependant, selon la plateforme au logo rouge Netflix, le jeu Squid pourrait bientôt surpasser toutes les autres séries.

C’est ainsi que Squid Game, qui a fait ses débuts il y a à peine neuf jours, est en passe de devenir la série originale Netflix numéro un de tous les temps, et est actuellement numéro un dans la plupart des pays au moment où nous parlons.

Ce serait sans aucun doute une tournure énorme pour The Squid Game, car il y a une différence entre atteindre le n ° 1 sur la liste actuelle des 10 meilleurs de Netflix et devenir l’émission n ° 1 dans l’histoire du service.

Notamment, la liste des 10 premiers manque de contexte, mais Netflix affirme qu’elle fait suffisamment de chiffres pour la tirer vers le haut.

Alors que de son côté The Witcher avait été renversé à la fois par Bridgerton et Lupin, une série en français.

