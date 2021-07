The Staircase de HBO Max ajoute Vincent Vermignon ⋆ .

HBO Max a choisi l’acteur français Vincent Vermignon (Au-delà de l’existence) dans sa véritable série dramatique policière L’escalier d’Antonio Campos (Christine) et Maggie Cohn (Histoire du crime américain).

Vermignon incarnera Jean-Xavier de Lestrade, le documentariste qui a réalisé les docuseries de 2004 sur lesquelles est basée la série HBO Max. Il a enquêté sur l’affaire et est retourné filmer des documentaires ultérieurs sur Michael Peterson et sa famille en 2012 et 2016 pour le procès final de Peterson et sa sortie de prison. Il a interrogé des membres de sa famille, des amis et l’équipe de la défense et a même été autorisé à accéder à l’intérieur de la salle d’audience pendant le procès initial.

Vermignon jouera aux côtés de Colin Firth (Le gentilhomme), Toni Collette (Couteaux sortis), Juliette Binoche (Entre deux mondes), Rosemarie DeWitt (Des petits feux partout), Parker Posey (Perdu dans l’espace), Sophie Turner (Jeu des trônes), Danois DeHaan (L’histoire de Lissey), Patrick Schwarzenegger (Moxie), Olivia DeJonge (La société), Odessa Jeune (Le stand) et Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire). L’escalier se concentre sur « la vie de Michael Peterson (Firth), sa famille tentaculaire de Caroline du Nord et la mort suspecte de sa femme, Kathleen (Collette) ».

La série est basée sur le cas de Michael Peterson, qui a été « condamné en 2003 pour le meurtre de Kathleen deux ans plus tôt. L’accusation a été réduite à un homicide involontaire en 2017, et Peterson a ensuite été libéré de prison. Il avait affirmé que sa femme était décédée après être tombée dans les escaliers de leur maison après avoir consommé de l’alcool et du Valium, mais une autopsie a conclu qu’elle était décédée de plusieurs blessures, notamment de coups à l’arrière de la tête avec un objet contondant.

Les docuseries sur l’affaire ont été réalisées par Jean-Xavier de Lestrade en 2004 et ont suscité un regain d’attention avec la sortie de Peterson et Netflix apportant la série sur leur plate-forme en 2018.

Campos et Cohn ont écrit la série limitée de huit épisodes et sont également showrunners et producteurs exécutifs. HBO Max produit avec Annapurna TV.

