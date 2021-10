The Stars Dance Today, les juges partagent un message décisif | Instagram

Changement radical dans Les stars dansent aujourd’huiApparemment, le programme de téléréalité du programme Hoy a adopté le style de Big Brother et les règles changent, car les juges ont pris une décision décisive qui a tout changé.

Vendredi dernier, l’audition du Programme d’aujourd’hui J’attendais avec impatience le départ de quelques participants de Las Estrellas Bailan en Hoy ; Cependant, il était surprenant que le moment ne soit pas venu, c’est plus tard que la décision des juges a été notifiée.

Le jury composé d’Andrea Legarreta, dit juge des bonbons ; Latin Lover et le juge de fer, Lolita Cortés ; déterminé qu’il n’y aurait aucun partenaire éliminé dans l’émission de téléréalité du programme Hoy. La décision surprise des juges a incontestablement favorisé les couples célèbres constitués de Yurem et Mariazel, Silverio Rocchi et Súgey Abrego, Pía Sanz, Romina Marcos et Nano Illianovich.

La fille de la controversée Niurka Marcos, Romina, qui a beaucoup surpris par ses propos, a exprimé son mécontentement face à l’absence de son partenaire de danse, Josh Gutiérrez. L’acteur a envoyé un enregistrement avec un message pour la danseuse et l’actrice, s’excusant de son absence sur la piste.

Josh était sur le plateau d’enregistrement de la telenovela dont il fait actuellement partie et a avoué qu’il était sur le point de terminer les enregistrements, donc à partir du week-end, il serait tout à fait prêt pour Romina Marcos et sa participation à Las Estrellas Bailas en Hoy.

Visiblement agacée par la situation, la fille de La Emperadora a demandé « des actes pas des paroles », compte tenu de ce qui a été dit par son partenaire et a même demandé un soutien pour changer de partenaire dans l’émission de téléréalité du Programme Hoy et que ce soit Nano, avec qui elle a présenté et répété, quel que soit votre partenaire de manière formelle.

La vérité est que Romina Marcos a répondu aux attentes du concours Hoy, car ils disent qu’elle danse avec beaucoup de dévouement et beaucoup se souviennent du talent de sa mère, Niurka Marcos, dans ce domaine.

Ceux qui ont également eu de grands changements dans leur présentation à Las Estrellas Bailan en Hoy étaient Raquel Bigorra et Francisco Gattorno. Le couple cubain a été très critiqué par le juge de fer lors de leur première présentation, une cumbia, qui pour Lolita Cortés était assez ennuyée et apathique, ce qui était surprenant pour être des Cubains avec beaucoup de rythme.

Mais la deuxième présentation de ce couple était une autre histoire, les juges ont remarqué un énorme changement chez les « danseurs », une plus grande joie et vitalité, quelque chose que Lolita Córtes elle-même a reconnu. Il a également été dit que beaucoup croiraient qu’ils doivent être les meilleurs parce qu’ils ont les plus belles carrières ; Cependant, bien que beaucoup pensent que la danse est facile, ce n’est pas le cas.

Ceux qui ont décidément le coeur du public sont le couple le plus drôle de Les stars dansent aujourd’hui composé d’Indio Brayan et de La Chupitos, tous deux ont décidé de jouer sans leurs personnages, étant Liliana Arriaga et Hugo Alcántara qui ont été vus sur la piste. Les esprits remontent à Las Estrellas Bailan en Hoy en espérant qu’il y aura de nouvelles surprises dans cette deuxième saison.