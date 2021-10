Dave Grohlle tout premier livre de , « Le conteur – Contes de la vie et de la musique », a dépassé Le New York Times‘ Liste d’ouvrages non fictionnels à couverture rigide et liste combinée d’ouvrages non fictionnels imprimés et de livres électroniques.

Plus tôt aujourd’hui, Grohl pris à la COMBATTANTS DE FOO‘ sur les réseaux sociaux pour écrire : « Jamais dans mes rêves les plus fous je n’avais imaginé que je serais un jour l’auteur à succès numéro un, mais ce sont les mêmes rêves les plus fous que j’ai suivis depuis le jour où j’ai acheté une guitare. Honoré. »

« Le conteur – Contes de la vie et de la musique » est sorti le 5 octobre via Livres de la rue Dey et Simon & Schuster. Dans le livre, Grohl partage ce que c’était que de grandir en tant qu’enfant avec de grands rêves à Springfield, en Virginie, et comment il a vécu ces rêves en faisant de la musique sur la scène mondiale. Le livre contient des anecdotes sur David Bowie, Joan Jett, Iggy Pop et Paul Mccartney, ainsi que des histoires sur l’époque où il jouait de la batterie pour Tom Petit, est allé danser le swing avec AC DC, et joué à la Maison Blanche.

En ce qui concerne la façon dont il a choisi ce qu’il devait inclure dans « Le narrateur », Grohl a déclaré dans une récente bande-annonce du livre : « Je pourrais écrire un livre entier sur le groupe POUSSER UN CRI. Je pourrais écrire un livre entier sur mon temps dans NIRVANA. L’idée était de choisir les histoires qui décrivaient le mieux ce que c’est que d’être derrière le rideau et à l’intérieur de la musique, depuis le tabouret de tambour qui regarde dehors. Jouer de la musique, avoir cette belle famille, parcourir le monde, rencontrer des gens de tous horizons, je ne prends jamais tout cela pour acquis, croyez-moi. »

Grohl est l’une des figures les plus aimées et respectées de la scène musicale internationale depuis ses débuts enregistrés avec NIRVANA sur la définition de la génération de 1991 « Peu importe ». Grohl a occupé le devant de la scène avec COMBATTANTS DE FOO‘ Débuts éponymes en 1995, le premier des 10 albums d’une séquence massive de 12 Grammys, incluant le plus récemment le classement n°1 des ventes d’albums « Médecine à minuit ». Grohl a parcouru la planète en faisant ce qu’il aime le plus – jouer à des marathons de rock n roll pour des dizaines de milliers d’extatiques COMBATTANTS DE FOO Ventilateurs. Mais lorsque la pandémie a nécessité le confinement, Grohl a fait le point sur la façon dont il pourrait utiliser ce moment de pause. Canalisant sa créativité dans l’écriture et utilisant son talent remarquable pour la narration, il a écrit en mai 2020 une réflexion émouvante pour L’Atlantique sur le fait de manquer le frisson de la musique live pendant l’ère COVID qui est devenue virale. Puis, mettant fin à un exil auto-imposé de longue date des médias sociaux, Grohlest nouveau Instagram compte @davestruestories est né. Cette nouvelle plateforme est devenue un moyen pour Dave partager ses histoires extraordinaires (et drôles) avec les fans et les autres fous de musique et maintenant, Grohl est sur le point de s’appuyer sur cet élan avec son premier livre.

GrohlLe nouveau livre de s est autant une célébration de la musique que des moments qui l’ont façonné en l’homme qu’il est aujourd’hui. Des mésaventures hilarantes de l’enfance, des moments familiaux touchants, quitter la maison pour voir le monde à dix-huit ans, aux histoires spectaculaires sur NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO, David Bowie, Joan Jett, Iggy Pop, Paul Mccartney, jouer de la batterie pour Tom Petit au « Saturday Night Live », se produire à la Maison Blanche et même danser le swing avec AC DC, avec tout l’amour, les rires, la perte et les embarras en cours de route, « Le narrateur » est un regard fascinant sur une vie vécue fort.

« Il y a un fil conducteur dans tout ce que je fais : raconter des histoires », Grohl mentionné. « Que ce soit dans la chanson, le film documentaire ou sur la page, je me suis toujours senti obligé de partager des moments de ma vie. Cette inclination est une énorme partie de ce qui m’excite créativement mais aussi en tant qu’être humain. En mars 2020, réaliser que ma journée travail avec le COMBATTANTS DE FOO allait être mis en attente, j’ai commencé un Instagram compte (@davestruestories) et j’ai décidé de concentrer toute mon énergie créative sur l’écriture de certaines de mes histoires, quelque chose que j’aime faire mais pour lequel je n’ai jamais vraiment eu le temps. J’ai vite découvert que la récompense que je ressentais chaque fois que je postais une histoire était la même que celle que je ressentais lorsque je jouais une chanson à un public, alors j’ai continué à écrire. La réponse des lecteurs a été aussi émouvante que n’importe quel applaudissement dans une arène. J’ai donc fait le point sur toutes les expériences que j’ai vécues dans ma vie – incroyables, difficiles, drôles et émouvantes – et j’ai décidé qu’il était temps de les mettre enfin en mots. »

Grohl a une réputation bien méritée en tant que collaborateur prolifique : ses divers efforts ont inclus « Coupe-moi un peu de mou », écrit et enregistré avec Paul Mccartney et Grohl‘s NIRVANA camarades de groupe Krist Novoselic et Pat frottis; LES VAUTOURETS CROQUIS, formé avec LED ZEPPELIN‘s Jean-Paul Jones et REINES DE L’ÂGE DE PIERRE‘s Josué Homme, légendes tardives David Bowie et Lemmy Kilmister de MOTÖRHEAD, aussi bien que Mick Jagger, Neil Young, Elton John, ONGLES DE NEUF POUCES, Roger Taylor et Brian May de REINE, pour n’en citer que quelques-uns.

En 2013, Grohl a fait ses débuts en tant que réalisateur/producteur de long métrage avec le documentaire acclamé « Cité du son », du nom du studio de Van Nuys, Californie où NIRVANA enregistré « Peu importe » en 1991, qui se vendra à plus de 30 millions d’exemplaires et transformera le paysage musical moderne. Première à des raves unanimes à Sundance et atteindre un 100% Tomates pourries évaluation, « Cité du son » axé à la fois sur l’histoire du studio légendaire et sur la lutte en cours pour préserver l’élément humain de la musique. Salué par Pierre Travers de Pierre roulante comme un « documentaire exaltant sur ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue », par Le New York Times comme « bonbons pour plusieurs générations de fans de rock » et Radio Nationale Publique comme « une célébration de la façon dont il est incroyablement génial de faire de la musique rock pour gagner sa vie », « Cité du son » a depuis été certifié comme une vidéo longue durée d’or par le RIAA, tandis que le « Sound City – Real To Reel » compagnon album a pris le 2013 Grammy pour « Meilleure bande originale de compilation pour les médias visuels » et « Meilleure chanson rock » (« Coupe-moi un peu de mou »).

Grohl a également dirigé les huit parties HBO docuseries « Foo Fighters: Sonic Highways », qui a été créé en octobre 2014 et a remporté deux des quatre Emmys pour lequel il a été nominé (mixage sonore exceptionnel pour la programmation documentaire et montage sonore exceptionnel pour la programmation documentaire). Décrit par Grohl comme une lettre d’amour à l’histoire de la musique américaine, « Les autoroutes soniques » était composé de huit épisodes d’une heure, chacun relatant la création d’une chanson sur COMBATTANTS DE FOO‘ « Les autoroutes soniques » album, chacun écrit et enregistré dans un repère musical américain différent – Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, La Nouvelle-Orléans, New York, Seattle et Washington, DC



Jamais dans mes rêves les plus fous je n’avais imaginé que je serais un jour l’auteur à succès numéro un, mais ce sont ceux-là… Publié par Foo Fighters le jeudi 14 octobre 2021