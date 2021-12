The Streets annule les dates de la tournée au Royaume-Uni en 2022 en raison de problèmes liés à COVID

Les Streets ont annulé toutes leurs dates de tournée de janvier et février pour 2022.

Le projet dirigé par Mike Skinner est revenu sur scène avec un certain nombre de créneaux de festival cet été. Celles-ci allaient être suivies d’une série de concerts à travers le pays au début de l’année prochaine. Cependant, dans un nouveau post sur Instagram, Skinner a annoncé que les dates de la tournée étaient désormais annulées.

Il a écrit : « C’est le cœur très lourd que je dois dire que nous avons décidé d’annuler toutes les représentations en direct pour 2022. Il n’est pas juste de continuer à prendre votre argent pour des billets sachant qu’avec 1 cas de COVID, le tout doit s’arrêter.

« Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Cela a été la pire semaine de la pire année de ma vie.

La semaine dernière, Les Rues ont été confirmés parmi les premiers actes annoncés pour l’édition 2022 du NASS Festival. Le festival, connu pour être la plus grande célébration du Royaume-Uni de la musique, du street art, du skate et du BMX, aura lieu du 7 au 10 juillet 2022 au Bath and West Showground près de Bristol.

Plus tôt cette année, le projet parallèle The Darker The Shadow The Brighter The Light de Skinner a sorti un album surprise intitulé The Streets. On pense que le disque pourrait être la bande originale d’un prochain film réalisé par le musicien, dont il a discuté l’année dernière.

Dans une interview à la BBC, il a déclaré qu’il travaillait sur un drame musical dans la même veine que Le qui est opéra rock Quadrophenia.

Les dates concernées sont les suivantes :

JANVIER 2022 :

10, 11, 12, 13, 14 – Birmingham, le moulin

21 – Birmingham, Académie O2

22 – Sheffield, Académie O2

24 – Bristol, Académie O2

25 – Nottingham, Rock City

27, 28 – Londres, O2 Academy Brixton

31 – Leeds, O2 Academy

FÉVRIER 2022 :

1 – Glasgow, Académie O2

3 – Newcastle, Hôtel de Ville O2

4 – Manchester, entrepôt O2 Victoria

5 – Liverpool, Université Mountford Hall