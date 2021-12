The Streets, Mabel et plus confirmés pour le NASS Festival 2022

Headie One, The Streets et Mabel sont parmi les premiers actes annoncés pour l’édition 2022 du NASS Festival. Voir plus sur la programmation ci-dessous.

Le festival, connu pour être la plus grande célébration du Royaume-Uni de la musique, du street art, du skate et du BMX, aura lieu du 7 au 10 juillet 2022 au Bath and West Showground près de Bristol.

Headie One et The Streets devraient faire la une des journaux respectivement vendredi et samedi, avec plus de 80 autres actes annoncés à l’affiche, dont Mabel, Becky Hill, Ray BLK, Raye, Mme Banks et bien d’autres. Les billets en prévente sont maintenant en vente et vous pouvez visiter le site officiel pour plus d’informations.

L’édition 2021 du NASS Festival devait avoir lieu en septembre mais a dû être annulée en raison de la modification des restrictions COVID-19. Dans un communiqué, les organisateurs ont déclaré qu’en dépit de tous leurs efforts, « la gestion du NASS cette année est devenue impossible ».

«Bien que le gouvernement ait annoncé un régime d’assurance, il ne nous couvre pas si les directives concernant la distanciation sociale, etc. changent. Avec des rumeurs croissantes selon lesquelles les directives concernant les événements pourraient changer, des discussions sur un verrouillage et des passeports vaccinaux qui devraient maintenant arriver à un moment donné ce mois-ci au lieu d’octobre, c’est tout simplement un trop gros risque pour nous d’essayer d’aller de l’avant. »

De nombreux actes de la programmation originale de 2021 ont rejoint le projet de loi 2022 et des milliers de billets achetés pour l’événement 2021 seront reportés à l’année prochaine.

Dans une critique de la récente émission de Headie One à Wembley, NME a déclaré: « L’année dernière, la pandémie a temporairement mis le plan de Headie de se lancer dans la tournée ‘Edna’ sur la glace. Ne vous méprenez pas, cependant, ce spectacle de clôture à Londres est un spectacle à voir et vaut la peine d’attendre.

Dans d’autres nouvelles, The Streets ont été annoncés en tête d’affiche pour Kendal Calling 2022 avec Stereophonics et Supergrass. Le groupe a également confirmé une nouvelle série d’émissions à la une au Royaume-Uni en janvier et février de l’année prochaine, en commençant par The Mill à Birmingham.