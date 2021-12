The Strokes reporte le concert du réveillon du Nouvel An 2021 en raison d’Omicron

Les Strokes ne jouent plus un concert du réveillon du Nouvel An 2021 au Barclays Center de Brooklyn. « Nous étions tellement excités de jouer pour tout le monde à Brooklyn ce réveillon du Nouvel An, mais la variante Omicron a contrecarré nos plans », a expliqué le groupe sur les réseaux sociaux. « Tous les billets seront honorés pour la date reportée et les détails concernant les remboursements seront proposés lorsque la nouvelle date sera annoncée. »

Le spectacle de Barclays aurait été le premier concert du Nouvel An des Strokes en deux ans. L’ouverture de l’événement était prévue pour Idles and Hinds.

L’année dernière, les Strokes ont sorti The New Abnormal, leur sixième album studio et le premier en sept ans, ce qui leur a valu le Grammy Award du meilleur album rock. C’était la toute première victoire du groupe aux Grammy Awards.

Lisez à propos des Strokes dans « Les 200 artistes les plus importants des 25 premières années de Pitchfork ».