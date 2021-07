The Style Lift, un cabinet de conseil textile et de précieuses archives à Milan – WWD

MILAN — Peu de gens imaginent qu’une archive textile de près d’un million d’échantillons est méticuleusement stockée dans une maison familiale en briques rouges – une ancienne distillerie – cachée par un jardin à la périphérie de Milan. Pourtant, des boîtes d’échantillons uniques des années 60 à partir de collections comme Chanel, Giorgio Armani ou Ungaro, pour n’en nommer que quelques-uns, et des livres de mode de la fin du 19ème siècle, des croquis exclusifs et des tissus rares sont soigneusement chéris par Marco Poli , qui a hérité ce patrimoine de l’industriel textile Felice Pioni — presque une figure paternelle, dit-il avec tendresse.

Poli, qui a travaillé pendant des années dans des entreprises textiles telles que Bonotto – ainsi que dans l’édition – a lancé en septembre de l’année dernière The Style Lift, qui offre un service unique, tirant parti de ce legs. Les créateurs et les maisons de couture peuvent visiter la maison de Poli sur rendez-vous pour des planches d’ambiance et une inspiration créative, les producteurs peuvent louer les échantillons d’archives pour essayer de les reproduire, ou tout peut être fait en ligne, en visitant le site The Style Lift, où chaque étage stocke virtuellement un type différent de tissu, du cachemire au lin ou au coton. Poli agit également en tant que consultant et facilitera une introduction au bon fabricant. « On m’a demandé : « que pouvez-vous me montrer pour être inspiré ? » Et je réponds précisément à cette question.

“Je pense que de nombreux esprits créatifs apprécient le sentiment d’entrer dans une maison familiale habitée, plutôt que dans un bureau élégant et moderne”, a déclaré Poli. Une maison qui devient parfois aussi comme un lieu de rencontre pour les designers et les fabricants.

Par exemple, Asahi Kasei Corp. a aménagé un petit corner dans la villa pour présenter son Bemberg Cupro, une fibre de cellulose régénérée issue du coton.

Travailler avec des designers au fil des ans a aidé Poli à affiner sa sensibilité et sa connaissance des tissus, qu’il met à profit avec The Style Lift. “Je me souviens quand je rencontrais Jean Paul Gaultier à Paris, et il détachait un fil de son pull et me demandait de trouver le même”, a déclaré Poli avec un petit rire. “Ou quand j’ai réalisé qu’il serait inutile de présenter à Paul Smith des tissus noirs alors que la couleur est tout ce qu’il voulait.”

Poli a admis que les usines et les entreprises textiles ont leurs propres archives et qu’elles sont « exceptionnelles », mais elles sont généralement verticales, spécialisées dans des tissus spécifiques, tandis que The Style Lift s’étend des tartans écossais et du seersucker aux bouclés, madras et jersey Chanel, pour n’en nommer que quelques-uns. . “Chacune est une photographie d’un moment historique”, a-t-il noté, montrant, par exemple, un petit échantillon immédiatement reconnaissable comme la base d’une veste Giorgio Armani. Il a souligné que, pour être dans l’air du temps, tout est en cours de numérisation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que The Style Lift est particulièrement significatif maintenant, il a déclaré que “le marché a de plus en plus besoin de plus d’idées et il y a de plus en plus d’intérêt pour les observatoires privilégiés du passé”.

The Style Lift propose également un format d’abonnement annuel, de base à premium et suite selon les demandes et prépare également des présentations des collections pour les réseaux sociaux.

À travers The Style Lift, Poli contribue à transmettre le style et l’artisanat italiens aux nouvelles générations.