The Suicide Squad a obtenu un fan art de bande dessinée classique, et James Gunn approuve

Le DC a eu une vie sans précédent, ce qui a récemment été prouvé avec la sortie en streaming de la Justice League de Zack Snyder. Mais il y a un certain nombre de projets très attendus à venir, dont le premier est The Suicide Squad de James Gunn. Certains fans ont récemment donné au casting du film une affiche de bande dessinée classique, et Gunn approuve.