The Suicide Squad a triomphé comme aucun autre film de super-héros sur Rotten Tomatoes | Divertissement

The Suicide Squad, le nouveau long métrage DC de James Gunn, est devenu le film de super-héros le mieux noté de tous les temps sur Rotten Tomatoes.

Il n’y a plus rien à apprécier dans les cinémas de The Suicide Squad, le nouveau film de la DC Univers étendu qui conduit James Gunn, suscitant une grande attente parmi les fans après avoir vu les avant-premières du film et lu ses premières évaluations.

Margot Robbie a récemment déclaré que The Suicide Squad pourrait être le meilleur film de bande dessinée jamais réalisé, ce qui pourrait bien ressembler à une exagération typique des acteurs lors de la promotion des films dans lesquels ils jouent. Cependant, les premières critiques de la presse spécialisée sont particulièrement favorables à la Le film La brigade suicide.

Les bonnes critiques de The Suicide Squad font que le film de James Gunn se positionne comme le film de super-héros le mieux noté de l’histoire sur Rotten Tomatoes, avec au moment de la rédaction 97% de votes positifs. Nous vous laissons ci-dessous le classement des évaluations entre certains des principaux films Marvel et DC.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

The Suicide Squad – 98% Black Panther – 96% Avengers : Endgame – 94% The Dark Knight – 94% Iron Man – 94% Superman (1978) – 94% Thor : Ragnarok – 93% Wonder Woman – 93% Spider-Man : Retrouvailles – 92% Les Gardiens de la Galaxie – 92% Les Avengers – 91% Captain America – Le Soldat de l’Hiver – 90% Shazam – 90% Spider-Man: Far From Home – 90% Captain America: Civil War – 90% The Knight Dark : The Legend Reborn – 87% Ant-Man et la Guêpe – 87% Superman II – 86% Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 – 85% Batman Begins – 84% Ant-Man – 83% Batman Returns – 80% Captain America : The First Avenger – 80% Birds of Prey – 79% Captain Marvel – 79% Iron Man 3 – 79% Thor – 77% Iron Man 2 – 72% Justice League de Zack Snyder – 71% L’Incroyable Hulk – 67% Thor: The Dark Monde – 66%

Le film La brigade suicide Il sortira en salles le 6 août 2021, où les téléspectateurs détermineront si le film est vraiment digne d’être parmi les plus appréciés du cinéma de super-héros.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.