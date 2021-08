The Suicide Squad : alors qui joue Taika Waititi ?

Le nouveau film Suicide Squad de James Gunn a une distribution massive et de nombreux grands noms à parcourir entre des visages familiers comme Harley Quinn de Margot Robbie et des nouveaux venus comme Bloodsport et Peacemaker (joués par Idris Elba et John Cena, respectivement). Mais un nom sur la liste des acteurs a suscité l’intérêt de nombreux fans – Taika Waititi, la favorite des fans, a été engagée dans le projet dans un rôle mystère pendant des mois.

Tout d’abord, beaucoup ont deviné que Waititi exprimerait King Shark, un mangeur d’hommes anthropomorphe géant en short de bain qui serait certainement hilarant avec l’accent néo-zélandais familier de Taika, mais Gunn lui-même a écrasé ces rumeurs dès le début. Il a expliqué qu’il avait en fait demandé à Sylvester Stallone de faire la voix de King Shark, donc les fans devraient continuer à deviner.

Spoilers mineurs pour The Suicide Squad ci-dessous.

Mais le film est enfin arrivé sur HBO Max et dans les salles, ce qui signifie que nous avons maintenant une réponse définitive : le camée de Taika est Ratcatcher 1, le père de Ratcatcher 2, qui obtient quelques instants de flashback pour vraiment établir le personnage de Cleo. Selon elle, il était un inventeur de génie avec une malheureuse habitude d’héroïne qui les a laissés tous les deux se débattre dans les rues du Portugal, où il a utilisé ses inventions pour invoquer des rats pour les aider.

Tragiquement, Ratcatcher 1 est finalement décédé, laissant Cleo seule, et elle s’est retrouvée en prison après une tentative de vol ratée.

Tout compte fait, nous n’obtenons que quelques lignes de Taika à la toute fin du film dans un second flashback, où il raconte à une jeune Cleo que les rats sont peut-être les animaux les plus humbles du monde mais qu’ils “ont un but” – un mémoire qui inspire Cleo à utiliser sa technologie de contrôle des rats pour submerger et éliminer Starro une fois pour toutes.

The Suicide Squad est maintenant diffusé dans certains cinémas et diffusé sur HBO Max.