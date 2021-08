The Suicide Squad: ce que les fans disent du dernier film DCEU

King Shark est un favori des fans

Comme indiqué précédemment, The Suicide Squad propose de nombreux nouveaux personnages, notamment Bloodsport, Polka-Dot Man, Ratcatcher 2 et Peacemaker. La plupart, sinon la totalité de ces personnes ont été saluées dans tous les domaines, mais le MVP de The Suicide Squad est sans doute Nanaue, alias King Shark, qui a été joué sur le plateau par Steve Agee (qui apparaît également sous le nom de John Economos) et exprimé par Sylvester Stallone. Le requin humanoïde avait déjà beaucoup de fans grâce à son passage dans les bandes dessinées et à son apparition dans des émissions de télévision comme The Flash et Harley Quinn, et maintenant cette base de fans est devenue encore plus grande grâce à The Suicide Squad.