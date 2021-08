The Suicide Squad: comment chaque personnage se compare à son homologue de bande dessinée

Il y a une tonne de personnages dans le film Suicide Squad de James Gunn, alors comment se comparent-ils au matériel source ?

L’une des choses amusantes à propos des films de super-héros est de voir des personnages que vous n’auriez jamais imaginé prendre vie sur grand écran. Il y a dix ans, les gens étaient impressionnés de voir les héros et les méchants des listes A et B être choisis, mais ces jours-ci? À peu près tout est permis, y compris certains des tirages les plus obscurs et les plus décalés possibles. Et c’est exactement ce que James Gunn a fait pour The Suicide Squad.

Cette fois-ci, l’équipe est composée d’un mélange d’anti-héros et de méchants, dont certains vous sont certainement familiers, et d’autres qui ont été essentiellement inventés ou réinventés pour le film. Alors, où se situe tout le monde dans ce spectre?

Nous avons examiné toute la gamme massive de membres de la Task Force X (et leurs cohortes) pour ce film et les avons empilés à côté de leur propre bande dessinée (en supposant qu’ils en aient un pour commencer). Voici comment tout le monde s’est mesuré au matériel source.

Soyez averti, il y a quelques vagues spoilers pour le film à trouver ici, donc si vous n’avez pas encore regardé et que vous préférez y aller sans rien savoir, rendez-vous au cinéma ou sur HBO Max pour le regarder tout de suite.