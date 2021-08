The Suicide Squad End Credits Scenes: James Gunn explique ce qu’ils signifient pour les histoires à venir

L’action reprend dans un hôpital où John Economos (Steve Agee) et Emilia Harcourt (Jennifer Holland) marchent dans un couloir avec un médecin pour voir Peacemaker (John Cena), qui n’a pas été tué par le « plus petit balle » Bloodsport (Idris Elba) lui a tiré une balle dans le cou au troisième acte. Comme discuté par les personnages, ils ont été tranquillement punis pour leur mini-coup d’État contre Amanda Waller, et la conséquence est qu’ils ont été « aux prises » avec le condamné comateux qui croit en la paix à tout prix. Le grand public ne connaît pas vraiment la vérité sur ce qui s’est passé à Corto Maltese, le médecin affirmant que le méchant douchebag est considéré comme un héros, mais ensemble, avec Waller appelant les coups de feu, John, Emilia et Peacemaker travailleront “pour sauver le putain de monde.