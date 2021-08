The Suicide Squad est le film le plus drôle de l’année pour les critiques | Divertissement

The Suicide Squad s’ouvre avec 98% d’approbation parmi les critiques, qui le placent comme l’un des films les plus drôles de l’année, plus gore et violent que Deadpool !

Vous souvenez-vous de ce qui s’est passé le 21 juillet 2018 ? Disney a soudainement congédié James Gunn de la direction de Guardians of the Galaxy Tome 3, à la stupéfaction et à la consternation des fans de la saga galactique Marvel. Peu de temps après, Gunn a reçu un appel du concours pour proposer de diriger un projet. Tout ce qu’il voulait ! Et il a choisi The Suicide Squad.

Trois ans plus tard, The Suicide Squad est sur le point de sortir dans les cinémas du monde entier et HBO Max (en Espagne, c’est 6 août), et la pièce n’aurait pas pu mieux se passer. Aujourd’hui, les critiques professionnelles sont sorties et, au moment d’écrire ces lignes, le film a une cote d’approbation de la 98% sur Rotten Tomatoes, avec 54 avis comptés.

Le consensus est total : The Suicide Squad est l’un des films les plus drôles de l’année, et l’un des meilleurs de DC, surtout depuis le DC “post Nolan” et la nouvelle continuité DCEU (Extended Universe).

The Suicide Squad est techniquement une suite de Suicide Squad de David Ayer, 2016, puisque beaucoup de ses personnages reviennent (le Joker de Jared Leto ne revient pas, calmez-vous). Faut-il avoir vu le précédent pour apprécier celui-ci ? Non, bien que « cela aidera à localiser certains des personnages de la suite. »

Cependant, James Gunn est très différent et de loin supérieur à celui d’Ayer. “Je ne peux pas imaginer un autre film aussi terrible que Suicide Squad avoir une suite aussi bien faite et tout à fait compétente que celle-ci.”

Parmi les personnages, ils louent particulièrement le Harley Quinn par Margot Robbie, “sa meilleure performance et sa meilleure Harley écrite et réalisée”, bien qu’il n’y ait aucune référence à Bird of Prey. Cependant, presque tous les personnages sont candidats pour devenir votre favori, bien qu’ils parlent particulièrement bien de King Shark, TDK (Nathan Fillion) et Ratcatcher (Daniela Melchor).

Ils affirment également que si Gunn vient des deux films Marvel’s Guardians of the Galaxy, celui-ci est différent, et ne se contente pas de répéter la formule. C’est tout aussi drôle que ceux-là, oui, mais c’est aussi beaucoup plus brutal : “C’est le genre de film qui mélange la comédie à la brutalité, atteignant des combinaisons de cris et de rires à son meilleur.”

Et si, violent: The Suicide Squad est “R”, et cela se traduit par beaucoup de gore, “rendant Deadpool beau”. “Je n’aurais jamais imaginé que certaines des scènes les plus dégoûtantes d’un film étaient si belles en même temps.”

Mais nous pouvons nous attendre à bien plus qu’un bain de sang insensé, et promettent un haut niveau d’émotions, avec des personnages mourants, “ce qui ajoute un sentiment d’inquiétude et de peur pour les personnages.”

Enfin, il semble que aussi il y aura des choses qui pourront donner lieu à d’autres films ou projets (comme la série Peacemaker, le personnage de John Cena), mais les fans et le grand public repartiront très satisfaits, ce qui, selon eux, est “le blockbuster grand public le plus bizarre de tous les temps”.

