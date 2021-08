‘The Suicide Squad’ est un modèle pour savoir comment DC peut rivaliser avec Marvel

Aussi grand fan de bandes dessinées que je suis, j’ai un énorme angle mort. Jusqu’au week-end dernier, Wonder Woman était le seul film de DC Extended Universe que j’avais jamais vu. Je ne peux vous dire aucune des différences entre Justice League et Justice League de Zack Snyder. Je n’ai aucune idée de ce qu’Aquaman a accompli dans son film solo. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans l’original Suicide Squad ou le quasi-spin-off Birds of Prey. À l’exception d’une inévitable osmose sur Internet, le DCEU m’avait complètement dépassé. Et puis The Suicide Squad est sorti.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Éviter le DCEU ne consistait pas à envoyer un message. Je n’ai pas de problème avec DC. Je me suis simplement retrouvé impassible lorsque les bandes-annonces de Man of Steel et Batman v Superman ont commencé à sortir. Les critiques semblaient étayer cela, et je suis donc passé à d’autres émissions et films.

Certes, il y a des entrées qui m’ont intrigué. Shazam ! et Birds of Prey semblent tous les deux très amusants, en grande partie grâce aux chefs charismatiques Zachary Levi et Margot Robbie. Mais aussi investi que j’étais dans le MCU, je ne pouvais pas rassembler l’énergie nécessaire pour me soucier de l’univers cinématographique en mouvement de DC. Et pourtant, dès que j’ai entendu que James Gunn faisait un film DC, j’ai su que je serais là le week-end d’ouverture.

The Suicide Squad est mon film DCEU préféré. C’est assez vide de sens. Peut-être plus significatif est l’espoir qu’il m’a insufflé pour l’avenir des films DC. La raison pour laquelle The Suicide Squad est si excitant est que cela ne pourrait jamais être fait dans l’univers cinématographique Marvel. Tout d’abord, Disney ne donnerait jamais à un créateur autant de liberté pour être aussi vulgaire et violent. Je ne suis pas particulièrement dégoûté, mais je ne me démène pas non plus pour regarder des films slasher dégoûtants et bouleversants. Cela dit, The Suicide Squad est l’un des films les plus sanglants que j’ai vus depuis des années.

Je ne doute pas que Marvel donnera à Ryan Reynolds de l’espace pour faire un film de Deadpool fidèle à sa vision. Cela dit, Deadpool fait désormais partie du MCU, et cela aura inévitablement des conséquences. Pendant ce temps, DC a pratiquement abandonné le «Snyderverse» que Zack Snyder construisait depuis une demi-décennie. Nous n’avons aucune idée de quand ou si une Justice League 2 arrive, et nous ne savons pas non plus qui y participerait. Aussi complexe et défini que soit le MCU, le DCEU a peu de forme.

Et c’est précisément pourquoi The Suicide Squad peut exister dans cet univers.

Warner Bros. n’a pas joué avec The Suicide Squad

James Gunn a écrit et réalisé ce redémarrage en douceur, et il est clair que Warner Bros. lui a remis les rênes. Le réalisateur Zack Snyder et le réalisateur de Suicide Squad (2016) David Ayer se sont plaints des interférences du studio affectant le produit final. Les fans étaient furieux contre Warner Bros. pour avoir entaché les projets, et le studio semble avoir appris à la dure à laisser les créateurs tranquilles.

En conséquence, The Suicide Squad ressemble en fait à un film de James Gunn. Bien qu’il y ait une forte dose de Gardiens de la Galaxie dans The Suicide Squad, il y a tout autant de Super et un soupçon de Troma aussi. Toutes ses sensibilités – de la violence choquante et abrupte aux personnages étranges mais émotionnellement complexes aux animaux parlants qui sont plus qu’une simple punchline – transparaissent.

Étant donné la liberté de tuer et/ou de mutiler n’importe quel personnage de la distribution, Gunn peut mener le concept d’escouade suicide à sa conclusion logique. Le projet doit être totalement libre, et Gunn était l’homme parfait pour le travail. DC et Marvel ont tous deux un trésor sans fin de héros et de méchants de la liste Z qui, autrement, n’auraient jamais vu l’écran. Gunn a pu sonder ces profondeurs pour déterrer Polka-Dot Man, Javelin, Blackguard, TDK, Savant, Ratcatcher 2 et King Shark (plus officiellement connu sous le nom de Nanaue). Certains d’entre eux meurent de mort brutale, ridicule et inutile, et d’autres ont des arcs de caractère complets et significatifs qui pourraient en fait vous faire ressentir quelque chose.

A quoi ressemble l’avenir du DCEU ?

À ce stade, l’univers du film DC semble toujours grand ouvert. Shazam, Aquaman et Wonder Woman sont tous prêts à revenir dans les prochaines suites. A part ça, nous ne savons vraiment pas ce que Warner Bros. a prévu. Cette incertitude pourrait conduire à d’autres projets aussi passionnants et imprévisibles que The Suicide Squad. En attendant, Marvel a l’obligation de connecter chaque émission et chaque film au MCU au sens large. En tant que fan de cet univers, je suis incroyablement impatient de voir comment les retombées de Loki se déroulent dans Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Mais je suis également conscient que la course de Marvel est fermement sur les rails. Il y aura des détours en cours de route, mais tout le monde dans le MCU se dirige dans la même direction. Dans le DCEU, il semble que tout soit possible, et c’est électrisant d’une manière totalement différente.

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix : 50 $, maintenant 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission