The Suicide Squad, Iron Man, The Dark Knight : les 10 meilleurs films de super-héros selon les critiques

Alors qu’Hollywood produit un film de super-héros après l’autre, des débats sans fin font rage entre fans et détracteurs sur ces univers. Que ce soit Marvel ou DC, les bandes dessinées américaines ou les mangas, les meilleurs films de super-héros ou les meilleurs super-héros, la liste est interminable. S’il est difficile d’offrir une perspective objective, les 10 meilleurs films de super-héros basés sur les choix des critiques peuvent être répertoriés.

La liste est basée sur le score global de Rotten Tomatoes, un site d’agrégation de critiques qui recueille les critiques et donne un pourcentage combiné pour permettre au public de déterminer s’il vaut la peine de passer du temps à regarder un film ou une émission de télévision en particulier.

Avec un score de 96% sur 94 critiques, James Gunn est largement salué pour The Suicide Squad, sorti au Royaume-Uni le 30 juillet. Bien que ce soit un score impressionnant, voici les meilleurs films de super-héros selon Rotten Tomatoes.

10. Thor : Ragnarok (93 %)

Le troisième film de la franchise, Thor: Ragnarok a radicalement réinventé le personnage de Marvel Cinematic Universe, qui avait semblé trop austère et sérieux. Le Thor dans le film avait le sens de l’humour malgré avoir perdu son marteau contre sa sœur. Le film de rire anti-émeute avait également beaucoup de cœur et des séquences d’action brillantes.

9. Wonder Woman (93 %)

Gal Gadot a réalisé une performance incroyable dans le rôle-titre d’un film optimiste, contrairement aux autres films de l’univers DC. Bien qu’il satisfasse aux exigences de l’action spectaculaire, Wonder Woman est bien plus qu’un simple film de super-héros.

8. Superman (1978) (94 %)

Souvent considéré comme le premier film de super-héros moderne, le tour de vedette de Richard Donner en tant que Superman était sympathique, contrairement aux films sinistres de l’univers DC.

7. Iron Man (94 %)

Le film Marvel qui a tout déclenché, Iron Man a vu le costume de Robert Downey Jr sous le nom de Tony Stark. Il a rapidement engendré une franchise qui a vu Marvel Studios engranger des milliards de dollars alors qu’une vision fraîche et légère du trope de super-héros a conquis les fans et les critiques.

6. Le chevalier noir (94%)

Le film Batman définitif de Christopher Nolan était également son commentaire sur la guerre contre le terrorisme. Un film rare qui était cool pour les cyniques du genre, il a également vu Heath Ledger réaliser la performance de sa vie dans ce qui était son dernier film en tant que Joker.

5. Avengers : Fin de partie (94 %)

Le film a levé les rideaux sur une décennie de narration. Il est passé d’un simple film à un tour de montagnes russes passionnant et émotionnel.

4. La brigade suicide (96%)

Le limogeage de James Gunn par Marvel Studios/Disney s’est avéré être une bénédiction pour DC et Warner Bros. Ils ont rapidement embauché le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, car son interprétation originale de The Suicide Squad en a fait le film le mieux noté de DC.

3. Panthère noire (96%)

Black Panther et sa distribution majoritairement afro-américaine ont changé la donne pour Hollywood. Situé après Captain America: Civil War, c’est le film MCU le mieux évalué.

2. Les Indestructibles (97%)

Les Indestructibles de Pixar n’est pas seulement un film de super-héros fantastique, mais aussi une représentation réaliste de ce qui pourrait arriver si les super-héros existaient réellement.

1. Spider-Man : dans le Spider-Verse (97%)

Certains des meilleurs scénaristes et artistes VFX d’Hollywood donnent vie à cette ode aux bandes dessinées et aux super-héros avec certaines des meilleures séquences d’action. Un scénario sincère, drôle, poignant et toujours un classique était une réalisation stupéfiante.

