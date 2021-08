‘The Suicide Squad’, la dernière victime de la pandémie de covid – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Les voyages au cinéma, qui devaient à un moment donné être plus proches de la normale, continuent d’être affectés par la pandémie, la variante delta du coronavirus et le streaming à la maison. La dernière victime au box-office : « The Suicide Squad », réalisé par James Gunn, un film à haut potentiel acclamé par la critique, bourré de massacres, qui a déçu avec 26,5 millions de dollars de ventes de billets.

Le film de Warner Bros., qui a été lancé simultanément sur HBO Max, avait un record de pandémie : la meilleure ouverture d’un film classé R. Mais « The Suicide Squad », le premier film de DC Comics du réalisateur de « Guardians of the Galaxy « semblait avoir le potentiel pour un plus grand succès, et aurait pu l’être si la variante delta n’avait pas eu beaucoup de monde à la maison.

Jeff Goldstein, directeur de la distribution chez Warner Bros, a reconnu que la reprise prend plus de temps que tout le monde ne le souhaitait.

“Je pense que les cinéphiles avides sont revenus au cinéma et sont à l’affiche le premier soir et pendant le week-end”, a déclaré Goldstein. «Mais ce que nous ne voyons pas, ce sont les cinéphiles occasionnels, ceux qui sont intéressés et seraient partis dans un contexte d’avant la pandémie. En ce moment, ils ne sont pas tout à fait là. »

Il y a à peine un mois, les perspectives pour les théâtres étaient roses. “Black Widow” de Marvel a établi le meilleur record de la pandémie lorsqu’il a rapporté 80 millions de dollars lors de sa première nord-américaine. Actuellement, la sortie hybride de ce film est au centre d’une bataille juridique entre la star Scarlett Johansson et Walt Disney Co., qui a de plus grandes ramifications pour les finances des films à gros budget à l’ère du streaming.

Plus important encore, depuis lors, les cas de COVID-19 aux États-Unis ont monté en flèche – de quelques milliers de nouvelles infections par jour à plus de 100 000. Cela a entraîné la restriction des activités en intérieur et certains États ont envisagé de modifier les règles. New York prévoit de faire de la vaccination une exigence pour manger à l’intérieur des restaurants et d’autres endroits, y compris les films.

Le coût de production de “The Suicide Squad” était d’environ 185 millions de dollars, mais la situation actuelle du box-office n’offre pas beaucoup d’opportunités de rentabilité pour des films de cette envergure. Warner n’a pas publié de données de streaming ou d’abonnement liées à “The Suicide Squad”, mais Goldstein a noté que toutes les premières ont eu “une réponse proportionnelle” sur HBO Max qui est en corrélation avec leur popularité dans les cinémas. Si c’est un succès en salle, c’est un succès en streaming.

