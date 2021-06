The Suicide Squad de James Gunn va présenter plusieurs nouveaux membres et cherche à améliorer et à réinventer la première itération de l’équipe du film de 2016. Avec un casting super talentueux, dont Margot Robbie de retour dans le rôle de Harley Quinn, Idris Elba dans le rôle de Bloodsport et John Cena dans celui de Peacemaker, The Suicide Squad s’annonce comme le rêve d’un fan de DC devenu réalité.

The Suicide Squad débarque dans les salles et HBO Max le 6 août.