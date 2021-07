“The Suicide Squad” ne sera probablement pas le dernier film DC de James Gunn

En 2018, Disney a licencié James Gunn pour une série de vieux tweets. La société finira par le réembaucher pour diriger Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, mais pas avant que Warner Bros. ne l’ait amené à écrire et à réaliser une suite à Suicide Squad de DC. Marvel Studios a accepté de repousser la production de Guardians Vol. 3 pour laisser James Gunn terminer The Suicide Squad, et la semaine prochaine, nous verrons enfin les fruits de son travail. Mais il s’avère que DC n’en a peut-être pas encore fini avec Gunn.

Voici ce que Gunn a dit lorsqu’un fan sur Twitter lui a demandé s’il pourrait à nouveau travailler avec DC à l’avenir :

j’ai oui ! – James Gunn (@JamesGunn) 27 juillet 2021

Tout le monde à Hollywood est constamment en discussion sur des projets potentiels. Le fait que Gunn ait parlé à DC de la poursuite de leur partenariat n’est pas une surprise. La raison de l’intrigue est que tous les signes indiquent que le prochain film des Gardiens de la Galaxie sera le dernier de Gunn. Il a dit à plusieurs reprises que Vol. 3 est la fin de l’histoire qu’il voulait raconter. Cela ne veut pas dire qu’il ne travaillera plus jamais avec Marvel, mais ce sera la fin d’un chapitre.

The Suicide Squad : un des nombreux films de Gunn DC ?

En tant que tel, le scénariste/réalisateur peut être à la recherche de nouveaux défis. The Suicide Squad sort en salles le 6 août, puis le spin-off de Gunn’s Peacemaker (avec John Cena dans le même personnage du film) arrive sur HBO Max en janvier. Les premières critiques de The Suicide Squad ont été extrêmement positives. Cela n’a pas toujours été le cas pour les films DC. Si Gunn finit par faire l’un des films DCEU les mieux reçus, vous feriez mieux de croire que Warner Bros. voudrait qu’il en fasse plus.

Si Gunn revient au DCEU, cela pourrait prendre un certain temps. Production sur Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et The Guardians of the Galaxy Holiday Special devraient commencer plus tard cette année. Le spécial vacances devrait sortir sur Disney + fin 2022, tandis que Vol. 3 est actuellement prévu pour le 23 mai 2023.

Voici tous les prochains films DCEU que Warner Bros. a annoncés et datés :

La brigade suicide | 6 août 2021

Adam noir | 29 juillet 2022

Le flash | 4 novembre 2022

Aquaman et le royaume perdu | 16 décembre 2022

Shazam ! La fureur des dieux | 2 juin 2023

Il y a une tonne d’autres projets qui ont été annoncés, mais n’ont toujours pas de dates de sortie. Ceux-ci incluent Batgirl, Blue Beetle, Green Lantern Corps, Static Shock, Supergirl et Wonder Woman 3.

