The Suicide Squad : pourquoi les armes Badass de Bloodsport se sont révélées « incroyablement difficiles » à utiliser, selon James Gunn

Le nouveau blockbuster de DC – qui met en vedette Idris Elba aux côtés de Margot Robbie, John Cena, Viola Davis, Michael Rooker, Jai Courtney, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Alice Braga, Pete Davidson et bien d’autres – arrive en salles le vendredi 6 août, et pendant les 31 premiers jours de sa sortie, il sera également disponible en streaming sur HBO Max. Découvrez The Suicide Squad quand vous le pouvez, puis assurez-vous de revenir ici sur CinemaBlend pour en savoir plus sur mes interviews avec James Gunn et le casting, ainsi que de nombreuses analyses.