The Suicide Squad pourrait être le plus grand film de bande dessinée jamais réalisé ⋆ 10z viral

L’excitation autour de DC et Warner Bros.’ film à venir La brigade suicide continue de se construire, et dans une récente interview, l’actrice Margot Robbie a fait l’éloge du film et a détaillé ses propres espoirs pour le personnage de Harley Quinn.

S’adressant à Access dans une récente interview, que vous pouvez voir ci-dessous, Robbie a décrit La brigade suicide comme un film qui pourrait devenir l’un des meilleurs films de bandes dessinées jamais réalisés. “Il se trouve que c’est sans doute l’un des plus grands, sinon le plus grand film de bande dessinée jamais réalisé”, a déclaré Robbie en parlant du film à venir très attendu.

Robbie a également évoqué l’évolution de Quinn tout au long de son passage dans l’univers étendu de DC, y compris la façon dont sa mode a changé au cours de quelques films.

“J’aime tous ses looks, j’aime regarder l’évolution de ses looks par rapport à la cravate, et j’aime vraiment le fait que dans ce film, nous allons en quelque sorte à l’OG Harley avec la palette de couleurs rouge et noir”, a déclaré Robbie. “J’étais très excité de jouer avec ça… et elle est vraiment en “mode travail”, c’est elle qui met un uniforme, c’est son idée de “Je vais travailler aujourd’hui”.

celui de James Gunn La brigade suicide mettra en vedette les anciens du DCEU Margot Robbie, Jai Courtney, Joel Kinnaman et Viola Davis ainsi que les nouveaux arrivants de la franchise Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Pete Davidson, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Nathan Fillion, Sean Gunn, Mayling Ng, Flula Borg, Jennifer Holland, Tinashe Kajese, Sylvester Stallone, Steve Agee et Taika Waititi.

La brigade suicide est écrit et réalisé par James Gunn. Les producteurs sont Charles Roven et Peter Safran, avec Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda et Richard Suckle en tant que producteurs exécutifs. Gunn travaille également actuellement sur une série dérivée de HBO Max, centrée sur John Cena Pacificateur, qui a récemment terminé sa production.