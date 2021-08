The Suicide Squad : qui vit et qui meurt dans le film de James Gunn

AVERTISSEMENT DE SPOILER: Cela devrait vraiment aller de soi, mais l’article suivant contient d’énormes spoilers pour The Suicide Squad. Si vous n’avez pas encore vu le film, continuez à lire cet article à vos risques et périls !

Alors que nous avons patiemment attendu l’arrivée de The Suicide Squad de James Gunn, le principal sujet de spéculation constante a été en ce qui concerne les chances de survie des différents personnages. Il s’agit d’un film classé R rempli d’un grand ensemble bizarre, et connaître la sensibilité de Gunn a laissé les fans bourdonner tout en se demandant qui vit et qui meurt. Eh bien, maintenant le film est réellement sorti, à la fois en salles et en streaming sur HBO Max, et les soupçons ont été confirmés : le nombre de morts est en effet très élevé.