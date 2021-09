The Suicide Squad quitte HBO Max cette semaine

James Gunn a tweeté un message d’intérêt public pour informer les fans que The Suicide Squad quittera HBO Max d’ici la fin de ce week-end, probablement le 5 septembre.

Gunn s’est assuré dans son tweet d’ajouter une photo de John Cena abattu, taquinant sa prochaine série télévisée dérivée Peacemaker. Gunn produira l’émission aux côtés de Cena, Matthew Miller et Peter Safran et a réalisé cinq épisodes de la série télévisée. Peacemaker devrait sortir sur HBO Max en janvier 2022.

The Suicide Squad a été présenté en première au cinéma et sur HBO Max le 6 août. Depuis la sortie du film, il a rapporté 36,5 millions de dollars au box-office. The Suicide Squad a un métascore métacritique de 71 avec un score utilisateur de 7,1 et est certifié frais sur Rotten Tomates avec un score d’audience de 82% et un score Tomatometer de 91%.

Dans la critique de GameSpot sur The Suicide Squad, Mike Rougaeu a déclaré que le film était “choquant, sanglant, hilarant et sincère” avec beaucoup de soin apporté à l’écriture de son ensemble de personnages et de sa bande originale par rapport à la version 2016 du film. .

Si vous avez HBO Max et 2 heures et 12 minutes à perdre, assurez-vous de consulter The Suicide Squad avant qu’il ne quitte la plate-forme de streaming.