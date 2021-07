The Suicide Squad révèle un autre méchant de Batman dans une nouvelle vidéo

Calendar Man est joué dans The Suicide Squad par Sean Gunn, qui apparaît également dans son film de super-héros en tant que Weasel, l’un des nombreux membres de la Task Force X. Gunn a l’habitude de s’attaquer à deux rôles dans les films de bandes dessinées de son frère, car en plus de jouer Kraglin dans les films Les Gardiens de la Galaxie, il est également le Rocket Raccoon sur le plateau, qui sera plus tard exprimé par Bradley Cooper. On ne sait pas qui est le criminel à part Calendar Man dans ce plan, mais ils sont tous les deux enfermés dans la prison d’Amanda Waller, et il semble qu’il essaie d’attirer son attention. Mauvais coup, Julian ; il est peu probable qu’elle veuille entendre ce que vous avez à dire, et vous en sortirez presque certainement dans un monde de souffrance.