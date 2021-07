‘The Surreal Life’ revient sur VH1 pour la 7e saison: rencontrez le casting

VH1 se joint à l’engouement pour le redémarrage de la télé-réalité en faisant revivre The Surreal Life, qui est en sommeil depuis 2006. La septième saison suivra le même format que l’émission originale, avec un groupe de célébrités vivant ensemble dans un manoir de Los Angeles. Il n’est pas clair si les producteurs utiliseront le même manoir qui appartenait auparavant à feu Glen Campbell pour le nouveau spectacle.

Les célébrités choisies pour la nouvelle saison sont l’ancienne star de cinéma pour adultes Stormy Daniels; le membre du Temple de la renommée de la NBA Dennis Rodman ; le rappeur August Alsina ; Tamar Braxton, chanteuse et vedette de Braxton Family Values; Malcolm dans la star du milieu Frankie Muniz ; l’actrice Kim Coles ; l’ancien lutteur de la WWE CJ Perry ; et YouTuber Mannua MUA. Tout comme les célébrités l’ont fait dans la série originale, elles devront toutes relever des défis tout au long de la saison. Les célébrités “se rassemblent pour un voyage sauvage et démesuré qui les pousse à révéler différentes facettes d’elles-mêmes de manière surprenante”, indique l’annonce.

“The Surreal Life est connu pour rassembler certains des plus grands noms de la culture pop et créer de nombreux moments inoubliables dans la télé-réalité”, a déclaré Nina L. Diaz, présidente du contenu et directrice de la création de MTV Entertainment Group dans un communiqué. “Nous sommes ravis de voir comment cette distribution de célébrités stellaires rendra la télévision captivante pour le public du monde entier.”

La diffusion originale de The Surreal Life a commencé sur The WB mais est passée à VH1 après ses deux premières saisons. Six saisons diffusées entre 2003 et 2006. Il a été créé par Cris Abrego, Mark Cronin et Rick Telles. 51 Minds Entertainment, qui a produit le spectacle original, sera également impliqué dans la reprise.

Muniz, 35 ans, participe à la nouvelle émission quelques mois seulement après que lui et sa femme Paige Price ont accueilli leur premier enfant en mars. Mauz Mosley Muniz est né le 22 mars, un peu plus d’un an après le mariage de Muniz et Price. Muniz a fait plusieurs apparitions dans des émissions de téléréalité ces derniers temps, dont Dancing With the Stars et Total Bellas. Il a également co-animé l’éphémère Dancing with the Stars: Juniors spin-off.

Le renouveau de Surreal Life intervient alors que ViacomCBS a relancé d’autres émissions de téléréalité de toute sa bibliothèque, notamment The Real World, Behind the Music, Ink Master et Dating Naked. La semaine dernière, Deadline a révélé que MTV de ViacomCBS ferait revivre Cribs, qui a été lancé en 2000 et a fait visiter aux fans les maisons de célébrités. Les nouvelles crèches feront leurs débuts le 11 août à 21 h 30 HE. Les nouveaux épisodes de Cribs offriront au public des visites guidées des maisons appartenant à Martha Stewart, Big Sean, Ashlee Simpson, Evan Ross, JoJo Siwa, Kathy Griffin, Marsai Martin, Snooki, Tinashe et Rick Ross.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.